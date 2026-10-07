Svarstant dėl sodo sklypų pardavimo aukcionuose Seimo komitetas daro pertrauką

„Darysime savaitės laiko pertrauką“, – teigė komiteto vadovas socialdemokratas Linas Jonauskas.
Per tą laiką visi komiteto nariai turi pateikti savo pastabas ir pasiūlymus.
Komitete svarstant Sodininkų bendrijų įstatymo pataisas kilo daug diskusijų dėl už sklypus gautų lėšų paskirstymo, galimybės tokią žemę įsigyti kaimynams.
Aplinkos ministerijos Žemės ir teritorijų planavimo politikos grupės laikinoji vadovė Algė Staniūnaitė-Tonkich pabrėžė, kad rengiant pataisas norėta suteikti pirmumo teisę bešeimininkį ar apleistą turtą įsigyti sodų bendrijos, kurioje yra žemė, nariams, bet STT pasiūlė atviro aukciono formą.
Konservatorė Dalia Asanavičiūtė pasiūlė papildomai informuoti apie aukcione parduodamus sklypus besiribojančios žemės savininkus. A. Staniūnaitė-Tonkich mano, kad tai gali padaryti sodo bendrija.
Socialdemokratas Alvydas Mockus siūlė, kad pajamos už parduotus sklypus būtų skirtos savivaldybės infrastruktūrai: nuotekų valymo įrenginiams, keliams, viešosioms erdvėms. Tuo metu konservatorė Aistė Gedvilienė siūlė tas lėšas nukreipti krašto gynybai.
A. Staniūnaitė-Tonkich komitete teigė, kad neprivatizuotų sodų plotų priskaičiuojama apie 900, o juos pardavus aukcionuose į biudžetą būtų surinkta apie 3,5 mln. eurų.
Aplinkos ministerija siūlo leisti aukcionuose parduoti šimtus bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų.
Šį siūlymą apsvarstęs Seimo Kaimo reikalų komitetas pasiūlė tokius sklypus aukcionuose parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės, tuo metu kitose vietovėse pirmenybę teikti tiems, kas dar laukia savo eilės.
Tuo metu Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nepritarė, kad tokie sklypai būtų visų pirma siūlomi žemės nuosavybės neatgavusiems žmonėms, o tik tada parduodami aukcionuose.
Seimas birželį po pateikimo priėmė svarstyti pataisas, kuriomis siūloma Nacionalinės žemės tarnybos valdomus neužstatytus sodo sklypus nuo šių metų lapkričio parduoti, o apleistus siūlyti atviruose aukcionuose nuo 2028 metų.
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