Susisiekimo ministras: „Rail Baltica“ projektą turime įgyvendinti iki 2026 metų

„Mes laikomės principinės nuostatos, kad projektą turime įgyvendinti iki 2026 metų. Praėjusią savaitę susitikau su Latvijos, Estijos ministrais, dar prieš savaitę su Lenkijos ministru, praėjusią savaitę vyko susitikimas ir su Europos Komisijos nare, atsakinga už transporto klausimus. Galiu aiškiai pasakyti: lenkai planuoja vėžę turėti iki Lietuvos sienos 2027 metais. Vadinasi, mes turime padaryti viską, kad Kaunas, Vilnius būtų sujungtas su Lenkija iki to paties laikotarpio“, – Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje sakė M. Skuodis.

Anot susisiekimo ministro, Latvijos ministras irgi yra pažadėjęs, kad Ryga su Lietuvos siena panašiu laikotarpiu turės būti sujungta.

„Mes statybas šiuo metu iki Latvijos sienos vykdome, paskelbtas konkursas, nesu tikras, ar jau paskelbti rezultatai dėl didžiausio tilto Baltijos šalyse per Nerį. Kitaip sakant, mes jau vykdome rangos darbus ir čia yra svarbiausia pagal nustatytus terminus viską padaryti, kad 2026 metais jau galėtumėme keliauti iš Vilniaus, Kauno į Varšuvą arba Rygą. Labai tikiuosi, kad ir kaimynai lygiai taip pat pasitemps, kad galėtume pasiekti ir juos“, – teigė ministras.

Pasak M. Skuodžio, šiuo metu projektui vykdyti lėšų turima, o tikslas – jas investuoti maksimaliai efektyviai.

„Ir su Europos Komisija kalbant apie visas Baltijos šalis yra teigiama iš buvusios finansinės perspektyvos, kuri jau baigėsi, kad esame nepanaudoję didžiosios dalies finansavimo. Pirmas klausimas yra kalbėti ne apie tai, ko trūks ateityje, o kaip geriausia panaudoti tas lėšas, kurias mes turime. Tada antras dalykas – natūralu, kad statybos kainos auga, ir tas finansų trūkumas visam projektui yra, bet aš net neabejoju, kad iki to laiko rasime tam tikras išimtis, kalbamės ir su mūsų kaimynais, kaip galbūt prioretizuoti tam tikrus objektus. Gal iš pradžių reikėtų vis dėlto bėgius statyti, o ne maksimalias stotis, kad objektas galėtų pradėti veikti, o po to ir stotys aplinkui atsiras. Tai čia yra darbiniai klausimai, projektą vertiname iš naujo, mums svarbiausia laikytis to ambicingo termino, ir jeigu su tais terminais judėsime, aš manau, ir visos kitos suinteresuotos pusės tikrai padės“, – sakė susisiekimo ministras.