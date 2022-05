Sumažėjus vartojimui ir augant vėjo gamybai elektra pigo 31 proc.

Sumažėjus elektros energijos suvartojimui, beveik dukart išaugus vėjo generacijai bei padidėjus importui iš Skandinavijos, Lietuvoje per savaitę vidutinė elektros kaina sumažėjo 31 proc. ir siekė 121,7 euro už megavatvalandę (MWh).

Elektros kaina Latvijoje praėjusią savaitę buvo tokia pati, kaip ir Lietuvoje, o Estijoje mažėjo 19 proc. – iki 120,7 euro, pranešė „Litgrid“.

Pasak „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauro Varanavičiaus, elektros kainų mažėjimą Baltijos šalyse lėmė praėjusią savaitę užfiksuotas mažiausias šiemet elektros suvartojimas, išaugusi vėjo energijos gamyba Lietuvoje ir Švedijos 4-oje zonoje bei sumažėjusi gamyba dujas deginančiose Lietuvos ir Latvijos šiluminėse jėgainėse.

69 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importas sumažėjo 3 proc. iki 200 gigavatvalandžių (GWh). Po 11 proc. elektros į šalį pateko iš trečiųjų šalių, 54 proc. iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 30 proc. buvo importuota per sieną su Latvija bei 6 proc. iš Lenkijos per „LitPol Link“ jungtį.

Elektros suvartojimas praėjusią savaitę Lietuvoje sumažėjo 5 proc. ir siekė 201 GWh. Jos gamyba augo 15 proc., o vietos elektrinės užtikrino 32 proc. šalies elektros suvartojimo. Lietuvoje per savaitę pagaminta 65 GWh elektros.

Vėjo jėgainės praėjusią savaitę pagamino 49 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos, hidroelektrinės – 18 proc., šiluminės elektrinės – 14 proc., saulės elektrinės 15 proc., o kitos elektrinės – 4 proc.

Vėjo jėgainių generacija praėjusią savaitę augo 94 proc. – iki 32 GWh, kitų elektrinių – 36 proc., saulės jėgainių – 5 proc. Tuo metu šiluminių jėgainių generacija Lietuvoje krito 27 proc. – iki 9 GWh, hidroelektrinių – 30 proc. – iki 12 GWh.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos išaugo 36 proc. – iki 53 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 81 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros, o į Latviją – 19 proc.