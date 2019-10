Sukilo prieš mokesčius: dienpinigių apmokestinimo pakeitimai gresia vežėjų bankrotais

Anot vežėjų, juos itin skaudžiai palies numatoma didinti minimali mėnesio alga (MMA) kartu su nuo 1,3 iki 1,5 didinamu koeficientu, kuris taikomas apskaičiuojant darbo užmokesčio ribą, nuo kurios darbuotojui gali būti mokama neapmokestinamųjų dienpinigių suma.

Transporto sektorius skaičiuoja, kad dėl to vienai transporto priemonei tenkančios sąnaudos išaugs 288,53 euro per mėnesį. Šiuo metu Lietuvoje įregistruota apie 48 tūkst. tarptautinius pervežimus atliekančių sunkvežimių, tad per metus šiam sektoriui papildomos išlaidos sudarys apytiksliai 166 mln. eurų.

„Jeigu bus įvestos mokestinės priemonės, kurios pateiktos svarstymui, jos suvalgys visą dabartinį pelną. Sektorius liks nepelningas, tada galima svarstyti, kas atsitiks – jis trauksis, iškels įmonių registracijos vietas kažkur kitur, toli keltis nereikia, yra šone Latvija, Lenkija“, – sakė LVK prezidentas Valdas Sutkus.

Valdas Sutkus / D. Labučio/ELTOS nuotr.

„Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevčius teigė, kad dėl mokestinių siūlymų su vežėjais nebuvo tartasi.

„Su mumis niekas nesitarė, niekas nedarė analizės, kokios gali būti pasekmės, svarbiausia, kad nėra išvis kalbos apie atsakomybę. (...) Mes matome, kad valdžia nesilaiko duoto žodžio (neįvesti naujų mokesčių. – ELTA). Taip neturėtų būti, ypač versle. (...) Tampame nekonkurencingi ir tie pokyčiai tikrai bus. Klausimas, ar mūsų valstybei to reikia“, – sakė M. Atroškevičius.

Vežėjus piktina ir tai, kad priimant mokestinius siūlymus neatsižvelgiama į bendrą rinkos situaciją, kai svarstomas ES „Mobilumo paketasׅ“. Vežėjai prognozuoja, kad priėmus Lietuvai nepalankius sprendimus transporto paslaugų eksporto kritimas gali siekti 45 proc.

Mečislavas Atroškevčius / D. Labučio/ELTOS nuotr.

„Galima prognozuoti, kad apie 30 tūkst. iš jų neteks darbo šiame sektoriuje, ką mes su jais darysime“, – pridūrė „Linava“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis.

Lietuvos vežėjų sąjungos generalinis sekretorius Sigitas Žilius mokestinius siūlymus pavadino vežėjų genocidu.

„Lietuvos politikai sugalvojo įvykdyti vežėjų genocidą. Pateikėme skaičius, racionalius teisinius argumentus, kodėl nesutinkame, tačiau tai tik žirniai į sieną. (...) Apklausėme savo transporto įmones, (...) gavome totaliai neigiamus rezultatus, kitaip tariant, įmonių bankrotą. (...) Vairuotojai sako, kad mums to visai nereikia, ką valdžia siūlo“, – teigė S. Žilius.

V. Sutkaus manymu, deklaruojamus papildomus 100 mln. eurų į valstybės biudžetą galima ištraukti ir kitais būdais.

„Lyginant su Estija, PVM surinkimas yra ženkliai blogesnis. Tuo pačiu matome, kad apie milijardas eurų nesurenkama iš PVM. Valdžia eina paprastuoju būdu, iš vienų paims tiek, iš kitų tiek, surinks 100 mln. eurų. Labai primityvus požiūris. Reikia skirti laiko diskusijai, paprognozuoti, kas būtų vienu ar kitu atveju, po to, žinoma, reikėtų už tuos veiksmus atsakyti. (...) Tokios mintys kyla kalbant apie naujas iniciatyvas didinti mokesčius“, – teigė V. Sutkus.

Šiuo metu Vyriausybė planuoja nuo kitų metų padidinti MMA nuo 555 iki 607 eurų, o galiojantį 1,3 koeficientą, kuris taikomas apskaičiuojant darbo užmokesčio ribą, nuo kurios darbuotojui gali būti neapmokestinama dienpinigių suma, didinti iki 1,5.