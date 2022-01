Suglumino kainų skirtumai tų pačių rūbų etiketėse: didesnį dydį dėvintis žmogus – diskriminuojamas?

„Matavausi ir tiesiog suglumau, nes pamačiau tas pačias kelnes, kurios iki akcijos kainavo vienodai, o dabar skirtingi dydžiai – 36-tas kainuoja 12,99 euro, 38 dydis – 17,99 euro“, – pastebėjo žinoma kaunietė.

Negana to, nusinešus kelnes prie kasos, pasirodė dar ir trečia kaina. „Priėjusi prie kasos, žiūriu, 13,99 euro. Sakau: kodėl? Nepaisant to, kad skiriasi dydžių kainos, o priėjus prie kasos – dar kitokia kaina. Tada pasakė: atleiskite, – minus euras“, – sakė I. Kazlauskaitė.

Moteris teigė, kad tai panašu į diskriminaciją. „Žmogus, dėvintis rūbus nuo 38 dydžio, moka brangiau. Jie tarsi skriaudžiami ir diskriminuojami. Sakyčiau, kad tai – nekoks pavyzdys“, – svarstė žinoma kaunietė.

Parduotuvė nesutiko pakomentuoti situacijos gyvai, tačiau atsiuntė atsakymą raštu: „Apgailestaujame, kad mūsų klientė „H&M“ parduotuvės išpardavimo prekių asortimente rado nukainotas identiškas skirtingų dydžių prekes, ant kurių etikečių buvo nurodytos skirtingos kainos. Ši situacija susiklostė dėl mūsų darbuotojų klaidos klijuojant nukainotą prekę žyminčius specialius lipdukus ant originalios prekės kainos etiketės. „H&M“ visuomet stengiasi užtikrinti puikią klientų apsipirkimo patirtį, tad nuoširdžiai atsiprašome, kad susidariusi klaidinanti situacija mūsų klientei sukėlė nemalonių emocijų“.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

I. Kazlauskaitė nufilmavo kainų skirtumus. Vaizdo medžiagoje matyti, kad ne tik vienos kelnės, bet ir kitų modelių kelnės ar net kiti drabužiai – taip pat su skirtingomis kainomis. „Pažiūrėjusi kitus rūbus irgi radau tokių pat kainų skirtumų dėl skirtingų dydžių“, – pastebėjo moteris.

Parduotuvė atsakė, kad kainos dydis priklauso nuo to, kokios medžiagos buvo naudotos, o ne nuo to, kiek jos buvo sunaudota vienam ar kitam dydžiui pagaminti. Esą, jei kainos skirtingos, klientas moka už mažesnę. „Nukainotų prekių kainos etiketėje matoma pirminė produkto kaina, kuri galioja visiems to paties produkto dydžiams be jokios išimties. Pamačius kainų nesutapimus, kai ant identiškų produktų nurodytos skirtingos kainos, klientus visuomet kviečiame kreiptis tiesiogiai į „H&M“ darbuotoją. Parduotuvėje dirbanti komanda visada maloniai patikslins situaciją. O kasoje, atsižvelgiant į ant etikečių nurodytas skirtingas kainas, bus pritaikoma būtent mažesnė kaina“, – rašė parduotuvės atstovai.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba sakė, kad pardavėjai yra laisvi nustatyti kainą. „Nėra tokio reglamentavimo, kad, sakykime, tos būtinai prekės ir jų skirtingi dydžiai turėtų būti vienodos kainos. Pardavėjas, šiuo atveju, turi pakankamai didelę laisvę tas kainas nustatyti“, – aiškino tarnybos atstovė Dalia Malinauskienė.

Svarbu, kad informacija etiketėje būtų pateikiama aiškiai.