Su JAV įmonių atstovais susitikęs Kęstutis Budrys aptarė bendradarbiavimą inovacijų srityje

Kaip pranešė ministerija, susitikimuose pabrėžta strateginė transatlantinio bendradarbiavimo svarba stiprinant ekonominius ryšius, skatinant aukštųjų technologijų plėtrą, kibernetinio saugumo sprendimus ir duomenų valdymo inovacijas.
„Lietuva mato didelį potencialą bendradarbiauti su JAV technologijų ir finansų sektoriaus lyderiais. Mūsų šalis siūlo patikimą, atvirą ir inovatyvią aplinką, kuri sudaro sąlygas tvariems projektams augti ir stiprinti abipusį ekonominį ryšį“, – cituojamas ministras.
Taip pat aptartos galimybės toliau plėtoti strategines partnerystes dirbtinio intelekto, duomenų analizės, debesijos sprendimų bei finansinių technologijų srityse.
K. Budrys JAV su darbo vizitu lankosi nuo pirmadienio. Jo metu Lietuvos diplomatijos vadovas, be kita ko, susitiko su šios valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubijumi) ir iždo sekretoriumi Scottu Bessentu (Skotu Besentu).
