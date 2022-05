Sprendžiamas darbuotojų trūkumas: Seimas pritarė užsieniečių įdarbinimo tvarkos lengvinimui

Projektu siūloma lengvinti užsieniečių įdarbinimo tvarką ir siekiama pritraukti į Lietuvą aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų bei sukurti jiems patrauklią imigracijos sistemą.

Už UTPĮ pakeitimus balsavo 86, prieš buvo vienas, susilaikė 21 Seimo narys.

Vis didėjantis darbuotojų trūkumas ir nuo karo bėgančių ukrainiečių srautas į mūsų šalį įpareigoja imtis greitų sprendimų.

Vidaus reikalų ministrė tikina, kad sprendimai tobulinant UTPĮ yra parengti bendradarbiaujant su verslo asociacijomis, kurios jau seniai kalba apie darbuotojų trūkumą ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

„Nors Vyriausybės programoje šios priemonės dėl aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimo palengvinimo buvo numatytos įgyvendinti tik šių metų pabaigoje, gyvenimas diktuoja savo darbotvarkę, vis didėjantis darbuotojų trūkumas ir nuo karo bėgančių ukrainiečių srautas į mūsų šalį įpareigoja imtis greitų sprendimų“, – antradienį Seime pristatydama projektą teigė A. Bilotaitė.

Teikiamam projektui pritarė ir Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Tomas Tomilinas, tačiau jis priminė, kad reikia susirūpinti ir žmonių, kurie nelegaliai kirtę Lietuvos sieną šiuo metu yra Lietuvoje, įdarbinimu.

„Šis įstatymas yra apie aukštos kvalifikacijos žmonių integraciją į mūsų darbo rinką, kaip minėjau, mūsų stovyklose, ten, kur žmonės yra įkalinti, ten yra tikrai aukštos kvalifikacijos žmonių, įvairiausių profesijų, nuo mokytojų iki medikų, žurnalistų, futbolo žaidėjų. Mes privalome steigti naujas institucijas, kurios rūpinsis jų laisvalaikiu ir turime juos išlaisvinti kuo greičiau“, – sakė T. Tomilinas.

Projekte numatyta galimybė nuo 2023 m. sausio 1 d. visiems užsieniečiams dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreiptis užsienyje – prašymus per tarpininką pateikti Migracijos departamentui. Prašymai išduoti leidimą laikinai gyveni bus nagrinėjami greičiau, o nuo 2023 m. liepos 1 d. atsisakoma nacionalinių vizų, gautų dėl darbo. Užsieniečiai, kurie šiuo metu kreipiasi dėl nacionalinės vizos išdavimo darbo tikslu, galės kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo darbo pagrindu ne tik būdami Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kai dirbama turint leidimą laikinai gyventi, užtikrinamos užsieniečių socialinės garantijos.

Siekiant didinti Lietuvos patrauklumą ketinantiems studijuoti ar studijuojantiems užsieniečiams, siūloma mažinti rinkliavą už leidimų gyventi išdavimą – taikyti 50 proc. nuolaidą valstybės rinkliavai už prašymą išduoti arba pakeisti leidimą gyventi. Taip pat užsienietis studentas, galėjęs lengviau gauti leidimą laikinai gyventi tik 2 metus po studijų baigimo, tą padaryti galės per 10 metų nuo studijų baigimo dienos.

Taip pat Įstatymo projekte numatyta panaikinti apribojimą užsieniečiams studentams dirbti 20 valandų per savaitę. Be to, studijas Lietuvoje baigusius užsieniečius siūloma vieną kartą atleisti nuo rinkliavos už leidimų gyventi išdavimą.

Numatytais UTPĮ pakeitimais sudaroma galimybė visai šeimai atvykti į Lietuvą, kai abu sutuoktiniai turi leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu.

Siekiant priimti nuo karo bėgančius ukrainiečius ir sudaryti jiems kuo palankesnes sąlygas, įstatymo projektu taip pat tikslinamos laikinosios apsaugos suteikimo nuostatos. Numatomi palengvinti atvykimo, buvimo, įsidarbinimo reikalavimai, užtikrinamos kitos priėmimo sąlygos.

Pagal įstatymo projektą darbdavys galės rinktis, ar įdarbinti užsienietį, turintį reikiamą kvalifikaciją ar vienų metų darbo patirtį per pastaruosius 3 metus, ar įsipareigoti užsieniečiui mokėti ne mažesnį nei metinis vidutinis mėnesinis šalies ūkio bendrojo darbo užmokesčio dydis darbo užmokestį.