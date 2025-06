Sostinėje – dar vienas ūkininkų protestas

„Įvykiai kol kas dar karšti, mūsų ūkininkai pamatė valdančiosios daugumos požiūrį į juos, specifiškai socialdemokratų, kadangi labai mažai iš jų atėjo pas mus pasisakyti. Iš pavienių politikų išgirdome kaltinimų mums, bendruomenė į visa tai itin jautriai reaguoja“, – prieš savaitę, po pirmojo ūkininkų protesto, Eltai teigė Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) pirmininkas Audrius Vanagas.

Kaip jau buvo skelbta, birželio 19 d. greta Seimo susirinkę ūkininkai protestavo prieš Vyriausybės mokesčių reformą ir reikalavo, kad parlamentas sumažintų siūlomus gyventojų pajamų mokesčių (GPM) tarifus. Įspėjamajame proteste „NE – mokesčių buldozeriui“ žemdirbiai pasirodė su keliais šimtais traktorių.

Iš pavienių politikų išgirdome kaltinimų mums, bendruomenė į visa tai itin jautriai reaguoja.

Pirmadienį Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas teigė, kad būsimo protesto metu Gedimino prospekte nuo A. Goštauto g. iki Gynėjų g. ir Gynėjų gatvės dalyje nuo Gedimino pr. iki A. Tumėno g. galės stovėti 300 ūkio technikos vienetų. Šiose gatvėje nuo birželio 25 d. 9 val. iki birželio 26 d. 21 val. bus ribojamas ir transporto eismas.

Pačiame proteste dalyvauti žada apie 500 žmonių.

ELTA primena, kad ketvirtadienį Seimas planuoja paskutinį kartą balsuoti dėl daugiausia diskusijų sukėlusių GPM ir nekilnojamojo turto (NT) mokesčio pakeitimų.

Po svarstymo pritarta gyventojų pajamas nuo 2026-ųjų apmokestinti progresyviau, trimis tarifais – 20, 35 ir 32 proc.

Tačiau Seime gimė iniciatyvų taikyti pajamų mokesčio lengvatas žemdirbiams – siūlyta jų iki 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (kitąmet – apie 27,6 tūkst. eurų) pajamas apmokestinti 5 proc., nuo 12 iki 36 VDU (apie 83 tūkst. eurų) – 15 proc., didesnėms nei 36 VDU taikyti 20 proc., tačiau šią iniciatyvą Seimas atmetė.

Dabar užregistruotas ir siūlymas, kad ūkininkų pajamos būtų apmokestintos dviem tarifais – 15 ir 20 proc., priklausomai nuo to, ar per metus gavo mažiau, ar daugiau nei 36 VDU sudarančias pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų per metus).

Mokesčių pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2026-ųjų.