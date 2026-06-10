 „Sodra“ turi gerų žinių pensininkams: kas keisis nuo liepos 1 dienos?

„Sodra“ turi gerų žinių pensininkams: kas keisis nuo liepos 1 dienos?

2026-06-10 09:42
BNS inf.

Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo liepos 1 dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir augs 4,7 proc. – toks sprendimas priimtas įvertinus Pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbia „Sodra“.

<span>„Sodra“ turi gerų žinių pensininkams: kas keisis nuo liepos 1 dienos?</span>
„Sodra“ turi gerų žinių pensininkams: kas keisis nuo liepos 1 dienos? / magnific.com nuotr.

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Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetą įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 mln. eurų uždirbto pelno.

Per šešerius fondo veiklos metus iš investavimo pelno 1,03 mln. eurų buvo panaudota garantuotoms palūkanoms kompensuoti, o dar 1,5 mln. eurų sukaupta ilgaamžiškumo rizikos rezerve.

Iki šiol fondo tikslas buvo kasmet didinti pensijų anuitetų išmokas ne mažiau kaip 2 proc., taip kompensuojant vidutinę ilgalaikę euro zonos infliaciją. Nuo 2026 metų šis tikslas padidintas iki bent 3 proc. metinio išmokų augimo.

2026 metų gegužės pabaigoje Pensijų anuitetų fondo turtas siekė 94 mln. eurų. Pensijų anuiteto išmokas kas mėnesį gauna 4988 žmonės.

Vidutinė standartinio pensijų anuiteto išmoka yra 78,4 euro, o paveldimo standartinio pensijų anuiteto – 67,2 euro.

Šiame straipsnyje:
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pensijų indeksavimas
anuitetai

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Komentarai

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Komentarai

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Anonimas
Neįgalieji,jeigu jau jie pensininkai,tegul bando atsisakyti neįgalumo pensijos ir tampa senatvės pensininkais,pensija gali žymiai padidėti.Sodroje vyksta neįgaliųjų apgaudinėjimas.
2
0
Irena
Irena
0
-2
litvos pensinyk
pensinykam zopa
7
-7
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