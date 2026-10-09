Siūlys gyventojams naują būdą skolinti valstybei ir gauti grąžą

Kaip skelbia ministerija, tokią iniciatyvą šią savaitę pas Seimo pirmininką Juozą Oleką aptarė finansų ministras Taurimas Valys ir LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
„Norime, kad skolinti savo valstybei būtų paprasta ir tiems žmonėms, kurie gali investuoti nedideles sumas. Todėl kartu su LB ieškome sprendimo, kuris leistų gyventojams patogiai skolinti valstybei ir gauti rinkos sąlygas atitinkančią grąžą. Valstybei tai būtų platesnis finansavimo šaltinių pasirinkimas, gyventojams – dar viena galimybė panaudoti savo santaupas“, – pranešime cituojamas T. Valys.
„Šiuo metu didžiąją dalį Lietuvos valstybės skolos finansuoja užsienio investuotojai, todėl ir didžioji dalis už ją mokamų palūkanų iškeliauja iš Lietuvos. Aktyviau dalyvaujant Lietuvos gyventojams, daugiau šių lėšų liktų šalyje. Kad ši galimybė būtų patraukli, svarbu užtikrinti paprastą ir lengvai prieinamą būdą skolinti valstybei“, – savo ruožtu teigia G. Šimkus.
Svarstoma galimybė pasiūlyti kad ir nedidelėmis sumomis skolinti valstybei, kai gyventojai ir verslas galėtų patogiai investuoti už rinkos sąlygas atitinkančias palūkanas. Siekiama, kad tokia investavimo galimybė būtų nuolatinė.
Skelbiama, jog rengiant priemonę bus vertinama, kaip užtikrinti gyventojams patogią prekybą ir aiškiai pateikti investavimo sąlygas.
„Lietuvos gyventojų indėliai bankuose ir kitose finansų įstaigose viršija 30 mlrd. eurų. Nemaža šių lėšų dalis laikoma sąskaitose, už kurias mokamos mažos palūkanos arba jos visai nemokamos. Nauja priemonė suteiktų papildomą pasirinkimą gyventojams, norintiems investuoti dalį savo santaupų“, – rašoma pranešime.
Anot ministro T. Valio, Lietuvos gyventojų susidomėjimą investavimu ir skolinimu valstybei parodo gynybos obligacijų populiarumas.
„Gynybos obligacijų jau išplatinta už daugiau kaip 1 mlrd. eurų. Tačiau ši priemonė turi tam tikrų apribojimų, todėl siekiama išplėsti investavimo galimybes“, – aiškina jis.
Ministerija ir LB artimiausiu metu ketina įvertinti galimus naujos priemonės įgyvendinimo būdus. Bus nagrinėjama, kaip užtikrinti paprastą obligacijų įsigijimą, kokios prekybos jomis galimybės būtų patogiausios gyventojams ir kokių techninių bei teisinių pakeitimų reikėtų. Taip pat bus vertinama, kaip naują priemonę suderinti su jau veikiančiomis valstybės skolinimosi priemonėmis.
Teigiama, jog tikslas yra parengti ilgalaikį sprendimą, patrauklų tiek mažesnes, tiek didesnes sumas investuojantiems gyventojams.
Konkretų sprendimą planuojama parengti per artimiausius mėnesius, o jei iniciatyvai įgyvendinti reikėtų teisės aktų pakeitimų – jie galėtų būti svarstomi Seimo pavasario sesijoje.
Anot Finansų ministerijos, šiuo metu apie tris ketvirtadalius Lietuvos valstybės skolos finansuoja užsienio investuotojai. Manoma, jog aktyvesnis Lietuvos gyventojų dalyvavimas padėtų plėsti skolinimąsi vidaus rinkoje, o didesnė už valstybės obligacijas mokamų palūkanų dalis liktų Lietuvoje.
Institucijos duomenimis, valstybės skola šiuo metu siekia apie 40 mlrd. eurų. Prognozuojama, kad 2026 m. palūkanoms bus išleista apie 1 mlrd. eurų, o 2028 m. ši suma gali pasiekti 1,5 mlrd. eurų.
Naujausi komentarai