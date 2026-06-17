Siūlo tobulinti pieno įstatymo projektą

Tokia jos išvada, kuriai pritarta trečiadienį, bus teikiama Seimui.
Kaip teigia Žemės ūkio ministerija, siūloma palikti kainodaros išimtis kooperatyvams, pieno gamintojams ir aukcionams, tačiau išlaikyti bendrų sutartinių santykių bei pieno kokybės reikalavimus.
Be to, siūloma aiškiau apibrėžti priežiūros institucijų – Žemės ūkio agentūros bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – teises ir funkcijas.
Nesąžiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo pataisomis grupė Seimo narių siūlo reglamentuoti pieno kainodaros pagrindinius principus, apriboti nesąžiningą praktiką sudarant pieno pirkimo–pardavimo sutartis, nustatyti draudžiamų veiksmų sąrašą ir sankcijų skyrimo tvarką.
Įstatymas būtų taikomas pieno supirkimo ir pieno perdirbimo įmonėms ir pieno gamintojams, tačiau netaikomas sandoriams tarp pieno perdirbimo įmonių.
Naujausi komentarai