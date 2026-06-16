Sinkevičius sieks, kad jau kitąmet tėvai gautų buvusioms pajamoms prilygintą vaiko išmoką

„Manau, kad ambicinga būtų 2027 metais šitą nuveikti. Atsakingai žiūrėsime ir nenukelsime visko į 2028 ar 2029 metus, paliekant ateinančioms vyriausybėms „dovanėlę“, – interviu BNS antradienį sakė M. Sinkevičius, paklaustas, nuo kada vaiko išmokos galėtų susivienodinti su buvusiomis tėvų pajamomis.
„Dėl šito kalbėjome daug su koalicijos partneriais, ir manau, kad turime pasistengti“, – pabrėžė jis, paprašytas patikslinti, ar pokytis galėtų įsigalioti kitąmet.
Politiko teigimu, apie tai su būsimaisiais koalicijos partneriais kalbamasi dėliojant 2027 metų valstybės biudžetą.
Pasak M. Sinkevičiaus, nors kitų metų biudžetas bus įtemptas, priemonę priimti verta, kadangi valstybė turėtų rūpintis, kad šalies demografinė padėtis nuosekliai gerėtų, o iš darbo išėję tėvai neprarastų pajamų.
„Girdime tėvų tokį norą. Su visa pagarba, bet labiau pasiturintys kartais pasako, kad dėl (...) išmokų lubų šeima, augindama vaiką, tiesiog praranda dalį pajamų. Ar vaiko turėjimas turėtų būti finansinis nuostolis? Jei valstybė pajėgi, ji turėtų pasakyti, kad jūsų (mažamečius auginančių tėvų – BNS) pajamos išliks nepakitusios“, – kalbėjo LSDP vedlys.
Kaip rašė BNS, naują valdančiąją daugumą ketinantys sudaryti socialdemokratai, demokratai ir „valstiečiai“ žada peržiūrėti vaiko išmokų sistemą, didinti paramą šeimoms, plėtoti vaikų priežiūros prieinamumą.
Be to, žadama įtvirtinti lankstesnį vaiko priežiūros atostogų panaudojimo modelį, sudarant galimybę dalį nepanaudotų dienų panaudoti vėliau.
(be temos)