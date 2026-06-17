Šimkus: gyventojų atsiimti pensijų pinigai sudaro 3 proc. Lietuvos BVP

„Gyventojams yra grąžinta beveik trys milijardai eurų – milžiniška suma. Ir labai gerai ją matyti kontekste, kas yra tie trys milijardai eurų. Tai yra trys procentai Lietuvoje sukuriamo bendrojo vidaus produkto – tai yra didžiulė suma, arba kitaip tariant, 6 proc. metinių disponuojamų pajamų“, – pristatydamas naujausias makroekonomines prognozes trečiadienį žurnalistams sakė Gediminas Šimkus.
Pasak jo, žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins energetinės krizės poveikį ekonomikai.
„Jeigu darom prielaidą, kad vartojimui būtų skirta pusė–pusantro milijardo eurų, iš esmės makroekonomine prasme visiškai yra kompensuojamas neigiamas energijos kainų poveikis ekonomikai“, – teigė G. Šimkus.
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