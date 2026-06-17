 Šimkus: gyventojų atsiimti pensijų pinigai sudaro 3 proc. Lietuvos BVP

Šimkus: gyventojų atsiimti pensijų pinigai sudaro 3 proc. Lietuvos BVP

2026-06-17 10:14
Evelina Paškovskytė (BNS)
Lukas Juozapaitis (BNS)

Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir daugiau nei 500 tūkst. jų jau atsiėmus dalį ar visas sukauptas lėšas, gyventojams grąžinta daugiau nei 3 mlrd. eurų suma sudaro 3 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP), sako Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas.

Gediminas Šimkus
Gediminas Šimkus / R. Riabovo / BNS, magnific.com nuotr.

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„Gyventojams yra grąžinta beveik trys milijardai eurų – milžiniška suma. Ir labai gerai ją matyti kontekste, kas yra tie trys milijardai eurų. Tai yra trys procentai Lietuvoje sukuriamo bendrojo vidaus produkto – tai yra didžiulė suma, arba kitaip tariant, 6 proc. metinių disponuojamų pajamų“, – pristatydamas naujausias makroekonomines prognozes trečiadienį žurnalistams sakė Gediminas Šimkus.

Pasak jo, žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins energetinės krizės poveikį ekonomikai.

„Jeigu darom prielaidą, kad vartojimui būtų skirta pusė–pusantro milijardo eurų, iš esmės makroekonomine prasme visiškai yra kompensuojamas neigiamas energijos kainų poveikis ekonomikai“, – teigė G. Šimkus.

Šiame straipsnyje:
Gediminas Šimkus
Lietuvos bankas
BVP
išsiimtos lėšos
antra pakopa
pensijų kaupimas
pasitraukimas iš kaupimo
bendrasis vidaus produktas

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