 Šimkus: fizinis bankų paslaugų prieinamumas nėra užtikrinamas 11 savivaldybių

Šimkus: fizinis bankų paslaugų prieinamumas nėra užtikrinamas 11 savivaldybių

2026-05-17 12:29
Marta Kraujelytė (ELTA)

Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus teigimu, fizinis bankų paslaugų prieinamumas nėra pakankamas vienuolikoje šalies savivaldybių. Be to, pasak jo, Lietuvoje iš viso trūksta 50 bankomatų.

Gediminas Šimkus
Gediminas Šimkus / R. Riabovo / BNS nuotr.

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„Lietuvoje veikia 151 bankų skyrius, tačiau fizinių banko paslaugų prieinamumas, galimybė būti aptarnautam gyvai lieka netolygi. Vienuolikoje savivaldybių situacija vis dar nėra patenkinama“, – ketvirtadienį Seime kalbėjo G. Šimkus.

„Šiuo metu Lietuvoje turime virš 1,1 tūkst. bankomatų, jų tinklas 2022 m. buvo išplėstas į 100 naujų gyvenviečių, kur jų anksčiau nebuvo ir didžioji dalis gyventojų turi gerą prieigą prie grynųjų. (...) Skaičiuojame, kad tas tinklas dar turėtų būti išplėstas 50 bankomatų, taip užtikrinant tolygesnį prieinamumą prie galimybės išsigryninti bankų sąskaitose laikomus pinigus“, – sakė jis.

Anot G. Šimkaus, LB aktyviai bendradarbiauja su kitais bankais, siekdamas mažinti skirtumą tarp savivaldybių. Jis pažymėjo, kad tikslai turėtų būti pasiekti jau artimiausiu metu.

„Labai aktyviai dirbame su bankais (...), kad regionuose būtų išplėsti alternatyvūs aptarnavimo modeliai, mobilūs ir savarankiškai dirbantys bankai, kad būtų išplėstas bankomatų tinklas. Bankai šitą mūsų požiūrį labai puikiai žino, turime intensyvius, bet konstruktyvius dialogus“, – aiškino LB vadovas.

„Aš manau, esame labai arti sprendimo, kad ta problematika arba tie tikslai, kuriuos aš dabar įvardijau,  būtų išspręsti pačiu artimiausiu metu pozityviai“, – akcentavo jis.

Apie siekį užtikrinti finansinių paslaugų prieinamumą regionuose G. Šimkus kalbėjo kovą, pristatydamas LB parengtą Mokėjimų strategiją iki 2030-ųjų metų. Tada jis teigė, kad 2022 m. šimtas bankomatų buvo įrengta 40 savivaldybių.

Šiame straipsnyje:
bankomatai
Gediminas Šimkus
pinigai

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Ar sunku centraliniam bankui įsakyti, kad švedai paimtą Lietuvoje milijardą investuotų į bankomatus? Asilus reikia ne tik naudingai išnaudoti, bet ir duoti jiems šieno
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