Šilumos kaina spalį – 13 proc. mažesnė nei prieš metus

Tarp penkių didžiųjų miestų spalį už šilumą mažiausiai moka Šiaulių, daugiausiai – Panevėžio gyventojai.

Pasak VERT, spalį, palyginti su rugsėju, „Panevėžio energija“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 6,28 proc. (0,31 cento už kWh be PVM) – bendrovės valdybos sprendimu 3 mėnesius bus taikoma papildoma šilumos kainą mažinanti kompensacija (0,32 cento už kWh).

Dėl išaugusio šilumos poreikio pabrangus nepriklausomų šilumos gamintojų parduodamai šilumai spalį, palyginti su rugsėju, „Klaipėdos energija“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 27,90 proc. (0,89 cento už kWh be PVM). Spalį, palyginti su rugsėju, „Klaipėdos energija“ aukcione pirktos šilumos vidutinė kaina, taikoma šilumos kainų skaičiavimuose, išaugo dvigubai (nuo 1 cento už kWh iki 2,09 cento už kWh.

Palyginti su rugsėju, spalį, „Panevėžio energija“ vartotojams šilumos kaina mažėja 6,28 proc. (per metus kaina mažėja 10,96 proc.), „Šiaulių energijaׅ“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 1,64 proc. (per metus mažėja 14,52 proc.), „Kauno energija“ aptarnaujamiems vartotojams spalį mėn., palyginti su rugsėju, šilumos kaina didėja 8,24 proc. (per metus kaina mažėja 12,41 proc.), „Vilniaus šilumos tinklai“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 8,29 proc. (per metus kaina mažėja 20,97 proc.), „Klaipėdos energija“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 27,90 proc. (per metus kaina mažėja 7,69 proc.).

Spalį mažiausia šilumos kaina yra „Utenos šilumos tinklai“ aptarnaujamiems vartotojams (3,80 cento už kWh su PVM), didžiausia – Biržų rajone (8,84 cento už kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio, teigia VERT.

Dėl pigiau įsigytų gamtinių dujų ir biokuro „Pakruojo šiluma“ vartotojams šilumos kaina mažėja 3,85 proc. Dėl brangiau įsigytos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, taip pat brangiau pirkus biokurą, „Plungės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kaina didėja 19,85 proc.

VERT duomenimis, į spalio šilumos kainas įskaičiuota vidutinė šių metų rugpjūčio biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 120,52 euro naftos ekvivalentu (tne) yra 1,3 proc. mažesnė nei į rugsėjo šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2019 metų liepos biokuro kaina (122,10 euro tne). Į spalio šilumos kainą įskaičiuota vidutinė gamtinių dujų kaina (372,72 euro tne), palyginti su į rugpjūčio šilumos kainą įskaičiuota (361,27 euro tne), mažėja 3,1 proc.