Šiemet grupinių atleidimų – beveik dukart daugiau

Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu, kai buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimų atleisti 0,9 tūkst. darbuotojų, skelbiama Užimtumo tarnybos darbo rinkos apžvalgoje.
Tuo metu 2024-ųjų sausį–gegužę buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą (1,3 tūkst. darbuotojų), 2023 metais – 30 (1,3 tūkst.).
Vien šiemet gegužę apie grupės darbuotojų atleidimus pranešė 7 darbdaviai, ketinantys atleisti 175 žmones: trys jų – gamybos įmonėse, du – maitinimo, po vieną – prekybos ir IT įmonėse.
Keturi grupiniai atleidimai vyko dėl darbo organizavimo pakeitimų (įspėta 114 darbuotojų), du – dėl bankroto (44), vienas – sustabdžius veiklą (17).
Pernai gegužę pranešta apie trijų įmonių grupinius atleidimus (164 dirbantieji), 2024 metų gegužę – septynių įmonių (294).
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