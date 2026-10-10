 Serbijos „Srbijagas“ arbitraže prieš Lietuvą – 78 tūkst. eurų advokatų išlaidoms

Serbijos „Srbijagas“ arbitraže prieš Lietuvą – 78 tūkst. eurų advokatų išlaidoms

2026-10-10 18:09
ELTOS inf.

Vyriausybė skyrė beveik 78,3 tūkst. eurų Lietuvai atstovaujančių advokatų išlaidoms tarptautinio arbitražo procese, kurį prieš šalį inicijavo Serbijos valstybinė dujų bendrovė „Srbijagas“.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Serbijos „Srbijagas“ arbitraže prieš Lietuvą – 78 tūkst. eurų advokatų išlaidoms</span>
Serbijos „Srbijagas“ arbitraže prieš Lietuvą – 78 tūkst. eurų advokatų išlaidoms / Asociatyvi magnific nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šią savaitę Vyriausybę pritarė šiam Finansų ministerijos projektui, lėšos skiriamos Teisingumo ministerijai.

Kaip Eltai nurodė Teisingumo ministerija, „Srbijagas“ pretenzijų suma gali siekti apie 11 mln. eurų, tačiau žalos dydis nėra galutinis.

2015 m. „Srbijagas“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą dėl dviejų arbitražinių sprendimų pripažinimo ir vykdymo.

Bendrovės teigimu, Lietuva pažeidė 2005 m. kovo 29 d. Vyriausybės bei Serbijos ir Juodkalnijos Ministrų Tarybos susitarimą dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos.

„Pareiškėjos teigimu, Lietuvos teismuose daugiau kaip aštuonerius metus trukęs arbitražų sprendimų pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvoje procesas sutrukdė efektyviai įvykdyti arbitražų sprendimus ir sumažino (…) „investicijos vertę“, – Eltai teigė Teisingumo ministerija.

Arbitražo ginčą pagal Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos (angl. United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL) taisykles „Srbijagas“ inicijavo šį birželį.

Šiame straipsnyje:
finansų ministerija
pretenzijos
Išlaidos
Teismas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų