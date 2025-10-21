 Seimui teikiami 2026 metų valstybės, „Sodros“, PSDF biudžetų projektai

2025-10-21 06:45
Saulius Jakučionis (BNS)

Seimui antradienį teikiami kitų metų valstybės biudžeto, „Sodros“ bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetų projektai. Jiems praėjusį ketvirtadienį pritarė Ministrų kabinetas.

Išlaidos krašto apsaugai kitąmet numatomos didžiausios Lietuvos istorijoje – jos auga iki 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), arba 4,79 mlrd. eurų.

Vyriausybė teigia, kad sudarant 2026 metų biudžetą pavyko užtikrinti valstybės saugumą ir pasirūpinti kitomis viešosiomis paslaugomis.

Tačiau opozicija nerimauja, kad dalis gynybos biudžeto gali būti panaudota kitiems, su krašto apsauga tiesiogiai nesusijusiems tikslams.

Biudžeto priėmimas Seime paprastai trunka nuo maždaug pusantro iki dviejų mėnesių, jo metu jis paprastai kelis kartus svarstomas komitetuose, kur vertinami įvairūs Seimo narių pasiūlymai, tuomet grąžinamas Vyriausybei pataisyti.

Valstybės biudžeto pajamos kitąmet turėtų siekti 21 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 16,8 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,5 mlrd. eurų, arba 18,9 proc. daugiau.

Grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 procento, valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.

Daugiausia papildomų viešųjų pinigų be gynybos kitąmet planuojama skirti viešojo sektoriaus darbuotojų algų augimui, finansavimas keliams turėtų pasiekti 815,5 mln. eurų.

Vidutinė senatvės pensija kitąmet didės daugiau nei 12 proc. iki 750 eurų, o turintiesiems būtinąjį stažą – iki 810 eurų.

Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Vokietija – 1929 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
1
0
