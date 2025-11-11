 Seimui teikiamas siūlymas riboti vilkikuose iš trečiųjų šalių įvežamą kurą

2025-11-11 06:44
BNS inf.

Seimui antradienį pristatomas siūlymas riboti be importo akcizų į Lietuvą iš trečiųjų valstybių, išskyrus Europos Ekonominės erdvės valstybes, įvežamą kurą vilkikų bakuose bei taip užkardyti nelegalų dyzelino įvežimą iš Baltarusijos.

Vilkikai
Vilkikai / I. Gelūno/ BNS nuotr.

Tokias Akcizų įstatymo pataisas parlamentui teikia Vyriausybė – Seimui pritarus nauja tvarka įsigaliotų nuo 2026 metų liepos 1 dienos.

Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, tai galėtų būti dalinis sprendimas dėl į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos patenkančio dyzelino, kuris ten parduodamas su gerokai mažesniu akcizu nei Lietuvoje.

Anot Lietuvos muitinės, jeigu iš vieno vilkiko vidutiniškai neteisėtai nupilama 500 litrų degalų, per parą šis kiekis siekia apie 100 tūkst. litrų dyzelino, dėl to valstybė per mėnesį galėtų prarasti iki 2,2 mln. eurų mokesčių (per metus – iki 26,5 mln. eurų).

Muitinės duomenimis, kuriuos skelbia Finansų ministerija, šiemet sausį atlikta stebėsena parodė, kad beveik visi vilkikai iš Rusijos ar Baltarusijos įvažiuoja su pilnais kuro bakais, o išvažiuoja iš Lietuvos su apytuščiais. Vidutiniškai per parą iš šių šalių įvažiuoja apie 200 vilkikų, per mėnesį – apie 7,1 tūkstančio.

Vasarį nusprendus patikrinti vilkikus pastebėta atvejų, kai iš trečiųjų valstybių atvykusių vilkikų kuro bakų buvo nupilami degalai.

Dyzelino importo mokesčiai (muitai, akcizai, PVM) vidutiniškai siekia 736 eurus už 1 tūkst. litrų.

