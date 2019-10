Seimo komitetas nusiteikęs kiek pakoreguoti urėdijų reformą

Komitetas dėl to rinksis į dar vieną posėdį ir svarstys parlamentarų pateiktas reformą įteisinusio Miškų įstatymo pataisas.

Tokį sprendimą komitetas priėmė trečiadienį, septyniais balsais prieš tris atmetęs išankstinį sprendimą pataisas atmesti.

„Noras skaidyti urėdijas sukels didelę sumaištį ir pasekmes pajaus visų pirma įmonės darbuotojai“, – prieš balsavimą įspėjo prezidento patarėja Agnė Jakstienė.

Komitetas turi įvertinti socialdemokratų Algimanto Salamakino, Lino Balsio, konservatoriaus Jurgio Razmos ir „valstiečio“ Kęstučio Bacvinkos siūlymus.

Parlamentarai siūlo grįžti prie buvusios urėdijų veiklos, kad jų skaičių nustatytų Vyriausybė, o viena urėdija valdytų 25-55 tūkst. hektarų valstybinių miškų. Ji turėtų juridinio asmens statusą.

Mažmeninėje prekyboje būtų parduodama iki 7 proc. metinės pagrindinių miško kirtimų normos, o parduodant nenukirstą mišką ir žaliavinę medieną prioritetą siūloma teikti malkinės medienos pardavimui gyventojams.

Komitetas taip pat spręs, ar įteisinti girininkijas, kurių plotas negalėtų viršyti 5 tūkst. ha miškų bei Valstybinių miškų urėdiją pervadinti į valstybės valdomą įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“.

Komiteto narys Paulius Saudargas sako, kad keliems pakeitimams pritarti galima.

„Nenorime nieko draskyti struktūriškai, tik klausimas yra esminis, ar padaliniams duoti juridinio asmens statusą, ar ne. Galima duoti, nes jie ūkinę veiklą vykdo, o dabar be to statuso kaip be dantų yra. (...) Pačios jos galės viešuosius pirkimus vykdyti, prekyba mediena užsiimtų“, – BNS po posėdžio sakė parlamentaras.

Konstituciniam Teismui nurodžius iki gruodžio pradžios iš naujo priimti urėdijų reformą įteisinusį Miškų įstatymą, komitetas projektui jau kartą pritarė – spalio pradžioje urėdijų reformos nevertino, daugiau pakeitimų nesvarstė ir nė vienai pataisai nepritarė. Jis atmetė grupės Seimo narių pataisą, kuria jie siūlė suteikti visoms urėdijoms juridinį statusą, kaip buvo iki reformos.

Seimą iš naujo pradėti urėdijų reformą įteisinančio Miškų įstatymo priėmimo procedūrą įpareigojo Konstitucinis Teismas (KT), nutaręs, kad anksčiau įstatymo priėmimui nepagrįstai buvo pritaikyta skubos tvarka.

Seimui pateiktos svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komiteto parengtos Miškų įstatymo pataisos, kurios iš esmės nesiskiria nuo ankstesnio teisės akto – projekte išdėstomos jau galiojančios nuostatos.

Vieninteliu siūlomu pakeitimu, atsižvelgiant į KT išaiškinimą ir faktinę situaciją, formuluotė „miškų urėdija (urėdijos)“ keičiama į „miškų urėdija“. Jokių pokyčių urėdijų ūkio reglamentavime toks pakeitimas nelemia.