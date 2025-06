Seimo komitetas – prieš pensijų kaupimo stabdymą kas 10 metų

Už tokį siūlymą trečiadienį balsavo trys komiteto nariai, prieš buvo septyni, o susilaikė vienas.

„(Nedažnas įmokų stabdymas – BNS) sistemai leistų veikti gerokai geriau“, – teigė pataisą pristačiusi Paulė Kuzmickienė.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis tvirtino, kad leidus stabdyti kaupimą metams sistema būtų lankstesnė.

Dabar įmokas stabdyti siūloma leisti neribotą skaičių kartų iki 12 mėnesių – tam Seimas po svarstymo yra pritaręs.

„Valstietis“ Eimantas Kirkutis komitete tvirtino, kad konservatorių siūlomas 10 metų laikotarpis yra per ilgas: „Kartais žmonėms nutinka svarbūs įvykiai dažniau nei kartą per 10 metų.“

„(Galimybė kas 10 metų stabdyti pensijų kaupimo – BNS) padėtų pensijų fondams, o ne gyventojams“, – pridūrė E. Kirkutis.

Socialdemokratė Jūratė Zailskienė teigė, kad sistema tokiu būdu nebūtų liberalesnė: „Žadėjome, kad gyventojai turės laisvesnį (pensijų kaupimą – BNS).“

Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) vadovas Tadas Gudaitis įspėjo, kad kaupimą stabdant dažnai gyventojai sukaups mažiau lėšų: „Ir bus pikti ir ant sistemos, ir ant politikų“.

Komitetas, be to, siūlo trumpinti laikotarpį, per kurį iš kaupimo nutarę išeiti gyventojai atgautų lėšas arba jos būtų pervestos „Sodrai“ – su žmogumi fondas atsiskaitytų per 10 darbo dienų nuo ketvirčio, kai jis pateikė prašymą, paskutinės dienos.

Seimas po svarstymo yra pritaręs Vyriausybės siūlymui atsiskaityti su gyventojais per 90 dienų nuo prašymo dienos.

Komitetas taip pat pritarė Seimo Teisės departamento išvadai, kad gyventojai, sukaupę 5,4-10,8 tūkst. eurų ir gaunantys anuitetų išmokas, savo lėšas galės pasiimti iš karto tik pasitraukimo iš sistemos „lango“ metu.

Seimas po svarstymo jau yra pritaręs dvejų metų – iki 2027 metų pabaigos, pasitraukimo iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje „langui“. Vyriausybė siūlė 21 mėnesio „langą“.