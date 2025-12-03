 Seimo komitetas nesvarstys siūlymo leisti skirti 1,2 proc. GPM mokykloms ir religinėms bendruomenėms

2025-12-03
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) atmetė socialdemokratų siūlymą vėl leisti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skirti biudžetinėms įstaigoms, pavyzdžiui, valstybinėms ir savivaldybių mokykloms ir darželiams bei religinėms bendruomenėms. 

Aštuonių komiteto narių balsais BFK trečiadienį atmetė tokias Labdaros ir paramos įstatymo pataisas.

„Projektas yra atmestas ir jo nesvarstome“, – komiteto posėdyje sakė jo pirmininkas Algirdas Sysas.

Vėliau BNS jis teigė, kad įstatymas skirtas pirmiausia nevyriausybinių organizacijų rėmimui.

„Naudoti valstybės mokesčių mokėtojų lėšas biudžetinėms įstaigoms arba organizacijoms, kurios gauna finansavimą iš valstybės biudžeto – nevyriausybinės organizacijos pastatomos į nevienodas sąlygas. Nes Labdaros ir paramos įstatymas buvo parašytas būtent remti nevyriausybines organizacijas“, –BNS sakė A. Sysas.

Nuo šių metų sausio įsigaliojo įstatymo pataisos, pagal kurias gyventojai nebegali skirti iki 1,2 proc. GPM valstybinėms ir savivaldybių mokykloms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir religiniams centrams.

Tuo metu Socialdemokratų frakcija siūlo visas jas grąžinti į paramos gavėjų sąrašą – anot jų, sprendimas sumažinti šį sąrašą visuomenėje sukėlė diskusijų bangą, nes daugelis švietimo įstaigų ir religinių bendruomenių rėmėsi gyventojų parama.

„Papildomas finansavimas yra būtinas siekiant užtikrinti religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos tęstinumą, kulto pastatų išlaikymą, religinių apeigų prieinamumą tikintiems Lietuvos gyventojams, o tuo pačiu ir tikinčiųjų naudojimąsi konstitucine teise į religijos laisvę“, – teigiama pataisų projekto aiškinamajame rašte.

„Kiekvieno asmens teisė yra pasirinkti, kam jis planuoja skirti dalį savo GPM, ir religinės bendruomenės neturėtų būti diskriminuojamos ar laikomos mažiau visuomenei reikšmingomis nei nevyriausybinės organizacijos“, – teigė pasiūlymo rengėjai.

Be to, nurodoma, kad švietimo įstaigos ne visada gali patenkinti visus poreikius iš valstybės biudžeto lėšų, todėl svarbu išsaugoti galimybę bendruomenei prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo. 

