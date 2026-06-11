Seime svarstys prezidento siūlymą gyventojų santaupas investuoti per ILTE

Seimas ketvirtadienį priėmė svarstyti tai numatantį Savanoriško gyventojų lėšų kredito įstaigų specialiosiose einamosiose sąskaitose ekonominio įveiklinimo įstatymo projektą, kurį inicijavo prezidentas Gitanas Nausėda.
Už tai, kad pataisas Seimas svarstytų, balsavo 69 parlamentarai, o šeši susilaikė. Toliau jis bus svarstomas rudenį gavus Lietuvos banko ir Vyriausybės išvadas.
Šalies vadovas siūlo gyventojų lėšas su valstybės garantija nukreipti per ILTE ilgalaikiams valstybės bei savivaldybių investiciniams projektams finansuoti. Pasak jo, be to, indėlių įveiklinimas leistų gyventojams uždirbti papildomų pinigų.
Kaip pristatydamas pataisas teigė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius, panaši skolinimosi iš žmonių sistema yra Prancūzijoje, ja naudojasi 80 proc. šalies gyventojų.
Socialdemokratė Birutė Vėsaitė pabrėžė, kad toks investavimo būdas ir palūkanos – jos galėtų svyruoti iki 3 proc. – konkuruos su gynybos obligacijomis, o „valstietis“ Bronis Ropė pastebėjo, kad bankai ir kredito unijos už terminuotus indėlius kartais siūlo didesnes palūkanas.
Parlamentarams taip pat užkliuvo per maža galima investuoti suma – iki 2,5 tūkst. eurų.
Pataisos numato, kad bet kurio banko klientui sutikus jam būtų atidaryta speciali einamoji sąskaita ir jos lėšos – iki 2,5 tūkst. eurų – būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai.
Programoje dalyvaujantys bankai ar kitos kredito įstaigos šias lėšas skolintų ILTE, tačiau gyventojai bet kuriuo metu galėtų pasiimti ir naudoti dalį ar visas sąskaitoje laikomas lėšas.
Vertindamas prezidento pataisas finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra sakęs, kad pasiūlymas neblogas, tačiau dėl kai kurių aspektų būtina rasti sutarimą, o Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus prezidento siūlymą įvertino teigiamai.
(be temos)