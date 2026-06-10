Seime skinasi kelią nauja tvarka dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius

Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui.
Už tai trečiadienį balsavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, pritaręs europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkėlimui į Lietuvos teisę – Civilinio kodekso pataisoms komitetas pritarė vienbalsiai.
Jei Seimas jas priims, jei įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios.
Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta, numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai, pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu.
Seime pristatydama pataisas teisingumo ministrė Rita Tamašunienė tvirtino, kad naujais reikalavimais ES ir už jos ribų esantys gamintojai bus skatinami rinkai pateikti tik saugius gaminius.
Dabar žalos atlyginimas dėl nekokybiškų prekių reglamentuojamas pagal 1980 metų direktyvą ir neatitinka technologijų pažangos ir prietaisų, galinčių sukelti žalą.
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