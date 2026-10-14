Seime – klausimas dėl „Ignitis grupės“ ir jūros vėjo parkų

Kaip BNS sakė komiteto pirmininkas Artūras Zuokas, siekiama, kad įmonė pasirinktų vieną iš keturių variantų, kuriuos ji numatė tyrime dėl pirmojo jūrinio vėjo parko įgyvendinimo.
„Reikalausime, kad „Ignitis“ valdyba priimtų sprendimą dėl tų keturių alternatyvų, kurios pristatytos jų parengtoje studijoje, – kad vieną iš jų pasitvirtintų ir kad atitinkamai tai įvertintų akcininkė Finansų ministerija ir taip pat Energetikos ministerija (formuojanti energetikos politiką – BNS)“, – posėdžio išvakarėse BNS sakė A. Zuokas.
Komitete jau ne kartą aptarta situacija dėl „Ignitis grupės“ pradėto plėtoti apie 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų galios pirmojo komercinio vėjo parko Baltijos jūroje, diskutuota dėl įmonės pateiktos kaštų ir naudos analizės bei projektų įgyvendinimo scenarijai.
Pasak A. Zuoko, vienas variantas yra įšaldyti projektą ir laukti geresnių laikų, antras – nurašyti investicijas į nuostolius ir projektą uždaryti, trečias – stabdyti planus dėl antrojo parko susikoncentruojant ties pirmuoju, nes jame jau atliktos didelės investicijos. Ketvirtas variantas būtų abiejų parkų plėtra tam tikromis sąlygomis.
Komitetas, be kita ko, norėtų įpareigoti Vyriausybę peržiūrėti ir Seimui pateikti pakoreguotą Nacionalinę energetikos nepriklausomybės bei vandenilio strategijas.
„Iškėlėme tokį klausimą apskritai, ar gera praktika, kad komerciniai projektai, kuriuos inicijuoja valstybinės įmonės, yra patvirtinami įstatymų lygiu. Nes tada nebėra iš ko reikalauti atsakomybės. Siūlysime Vyriausybei atsisakyti tokios ydingos praktikos“, – BNS sakė A. Zuokas.
Pasak jo, komitetas taip pat sieks gauti Finansų ministerijos paaiškinimus dėl lūkesčių laiško įmonei šių metų pavasarį, kai jau buvo aišku, kad rinkoje nėra tokio elektros poreikio, koks planuotas.
„Jie turi paaiškinti, kaip tuos savo lūkesčių laiškus rašo“, – BNS tvirtino komiteto vadovas.
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