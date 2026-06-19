 Seime – idėja naikinti Trišalės tarybos narių kadencijas

Seime – idėja naikinti Trišalės tarybos narių kadencijas

2026-06-19 07:18
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Seimui siūloma naikinti Trišalės tarybos narių kadencijas. Dabar vieno nario kadencijų skaičius ribojamas iki dviejų.   

<span>Seime – idėja naikinti Trišalės tarybos narių kadencijas</span>
Seime – idėja naikinti Trišalės tarybos narių kadencijas / P. Adamovič/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tokias Darbo kodekso pataisas siūlo demokratas Tomas Tomilinas. Pakeitimus jis ketvirtadienį registravo Seime.

Pasak jo, dabar nustatyta Trišalės tarybos kadencija – ketveri metai, todėl, jo teigimu, nario kadencijos ribojimas iki dviejų nepagrįstai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo atstovus ir spręsti dėl jų mandato.

T. Tomilino teigimu, ilgesnis dalyvavimas Trišalėje taryboje leidžia sukaupti specifinių žinių apie socialinį dialogą, teisėkūrą ir tarybos praktiką.

„Privaloma kaita gali silpninti sprendimų kokybę“, – pataisų aiškinamajame rašte teigia T. Tomilinas.

Jo nuomone, verslo organizacijos gali pačios spręsti, kada keisti jų atstovą.

Trišalė taryboje dirba Vyriausybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai.  

Šiame straipsnyje:
Seimas
Trišalė taryba
kadencija
kadencijų skaičius
Darbo kodekso pataisos
Tomas Tomilinas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų