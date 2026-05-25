Seimas svarstys siūlymus: kanapių produktų eksportas – be ribojimų?

Tarp siūlymų – aiškiai leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio (THC) kiekiu, koks būtų leidžiamas toje šalyje, į kurią produktas būų eksportuojamas, o ne Lietuvoje.
Seimas praėjusią savaitę priėmė svarstyti tai numatančias Kaimo reikalų komiteto inicijuotas įstatymo pataisas.
Pakeitimus pristatęs socialdemokratas Matas Skamarakas pabrėžė, kad komitetas pusmetį su verslu aiškinosi, kodėl jam sunku eksportuoti kanapių produktus.
„Jau metai, kaip neišsprendžiamas ginčas dėl skirtingų įstatymo aiškinimų tarp pluoštinių kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos, žemdirbių savivaldos organizacijų atstovų ir Narkotikų, tabako bei alkoholio kontrolės departamento“, – Seime teigė politikas.
Pasak jo, todėl siūloma nustatyti aiškesnes kanapių produktų bei gaminių tiekimo į ES ir trečiąsias šalis sąlygas – jos iš esmės niekuo nesiskirtų nuo esančių dabar, tik būtų aiškesnės.
„Jeigu įstatyme nepasakyta paraidžiui, kad galimas eksportas pagal užsienio šalių įstatymus ir jų sąlygas, vadinasi, eksportas galimas tik pagal Lietuvos, o ne kitų šalių sąlygas“, – kalbėjo M. Skamarakas.
„Jeigu Čekija leidžia tiekti į savo rinką gaminius su 1 proc. THC, o Lietuva tik 0,2 THC, vadinasi, Lietuvos verslas į Čekijos rinką gali tiekti tik gaminius su 0,2 proc. THC“, – pridūrė jis.
Politiko teigimu, pataisas siūloma priimti skubiai dėl to, kad verslas jau turi sutartis su užsienio šalimis, tačiau, atsižvelgiant į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento poziciją, negali vykdyti įsipareigojimų.
Socialdemokratas Tadas Prajara sakė, jog priėmus įstatymą bus suteikta galimybė Lietuvoje kurti aukštesnės kokybės produktus, o demokratas Kęstutis Mažeika teigė, kad augdamas šis verslas pildys valsybės biudžetą.
Ginčai
Praėjusį lapkritį įsigaliojusios Pluoštinių kanapių įstatymo pataisos kanapių produkcijos gamintojams turėjo atverti duris eksportui, ypač tų gaminių, kurių THC koncentracija yra didesnė nei leidžiama ES – ši produkcija būtų tiekiama į trečiąsias šalis. .
Tačiau tarp Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento bei kitų valstybinių institucijų ir verslo kilo ginčas: ar maksimalaus THC koncentracijos riba (0,2-0,3 proc.) taikoma tik Lietuvoje parduodamiems produktams, o eksportui būtų Lietuvoje leidžiami gaminti ir didesnės koncentracijos produktai.
Departamentas laikėsi pozicijos, kad Lietuvoje negalima gaminti produkcijos eksportui, kurios THC koncentracija yra didesnė, nei leistina pardavinėti pačioje šalyje.
Įstaigos Licencijavimo skyriaus vedėjas Darius Mikelaitis viename iš Kaimo reikalų komiteto posėdžių, svarsčiusių klausimą dėl gaminių iš kanapių eksporto galimybių, teigė, kad kol kas Lietuvoje nėra nustatyta reikalavimų tokios produkcijos eksportui.
„Ir tai sukuria dvilypiškumą ir neaiškumą. (...) Reikėtų keisti įstatymą ir turėti visiškai ryškias taisykles“, – teigė D. Mikelaitis.
„Skirtingai traktuojame maksimalias leistinas koncentracijas eksportui, dėl ko įstatyme nėra pasisakyta ir tai turbūt yra esminis momentas, kodėl išsiskiria nuomonės šitoje vietoje“, – prodūrė jis.
Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovas Rimantas Čiūtas sako, kad su žemės ūkiu susijusių kanapių sektoriaus augimas iki 2030-ųjų Europos Sąjungoje planuojamas maždaug 22 proc. kasmet, CBD kanabinoidų segmente – beveik 26 proc., o su farmacija susijusios gamybos – 45-50 proc.
„Labai sparčiai formuojasi rinka – dabar yra atsivėręs galimybių langas, o jis gali labai greitai užsitrenkti, kai susiformuos tiekėjų grandinės ir tada įeiti į tą rinką bus be galo sudėtinga“, – Kaimo reikalų komiteto posėdyje kalbėjo R. Čiūtas.
Pasak jo, Lietuvos įmonė „Biosyyd“, esanti tarp trijų Europos Sąjungos gamintojų, kurių žaliava įtraukta į vaistinių žaliavų katalogą, jau yra gavusi leidimą eksportui į Australiją.
Lietuvoje leidžiama gaminti produktus ir gaminius iš kanapių, kuriuose THC koncentracija neviršija 0,2 proc., o tarpiniuose produktuose (kai gamybos metu susidarančios medžiagos, naudojamos tolesniam perdirbimui) – 0,3 proc.
Toliau pakeitimai bus svarstomi skubos tvarka birželio 4 dieną. Siekiama, kad pataisos įsigaliotų nuo liepos.
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