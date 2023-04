Seimas svarstys, ar riboti suminę darbo laiko apskaitą

Už demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ frakcijos inicijuojamus pakeitimus balsavo 53 Seimo nariai, prieš buvo vienintelis konservatorius Andrius Vyšniauskas, o susilaikė 41.

Darbo kodekso pataisos numato, kad suminė darbo laiko apskaita būtų taikoma tik esant būtinumui be pertraukų veikiančiose įmonėse, o kitose ji būtų galima tik susitarus kolektyvinėje sutartyje.

Be to, pamainomis žmonės turėtų dirbti nepažeidžiant maksimalaus 48 val. (dabar 52 val.) darbo laiko per 7 dienas, o per septynių paeiliui einančių dienų laiką darbuotojui būtų suteiktas bent 48 valandų nepertraukiamo poilsio laikas vietoj dabar numatytų 35 val.

Pasak idėjos autoriaus Tomo Tomilino, pakeitimais siekiama sumažinti darbuotojų darbo krūvį.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė BNS anksčiau yra sakiusi, kad suminės darbo laiko apskaitos ribojimai būtini, nes darbuotojams tokia tvarka nieko gero neduoda. Tačiau ji abejoja, ar tokią apskaitą turi reglamentuoti Darbo kodeksas. Dėl to, pasak jos, būtų galima susitarti kolektyvinėse sutartyse.

Pasak profsąjungų lyderės, darbdaviai yra išsiprašę išimtinais atvejais taikyti suminę darbo laiko apskaitą, tačiau dabar ji labai išpopuliarėjo.