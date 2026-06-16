Seimas spręs dėl specialaus automobilio išlaidų kompensavimo

Seimas antradienį priėmė svarstyti tai numatančias Tikslinių kompensacijų įstatymo pataisas.
Kaip pataisas pristatydama sakė konservatorė Daiva Ulbinaitė, pokyčiai paliestų daugiau negu 500 žmonių, kuriems pernai „Sodra“ atsisakė skirti tokią kompensaciją.
„Šiandien daliai šeimų kiekviena kelionė pas gydytoją, į reabilitaciją, į mokyklą prasideda nuo klausimo, kaip įkelti vaiką į nepritaikytą automobilį, kaip kartu pakelti vežimėlį, pagalbines priemones, apsaugoti vaiką nuo skausmo ar traumos ir patiems nesusižeisti – tokia yra sunkią negalią turinčių žmonių kasdienybė“, – kalbėjo D. Ulbinaitė.
Socialdemokratui Tadui Prajarai klausiant, kieno vardu toks automobilis būtų registruojamas – neįgaliojo ar jo artimųjų – D. Ulbinaitė pabrėžė, kad tvarką nustatytų socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Pasak D. Ulbinaitės, kompensaciją neįgaliesiems pritaikytam automobiliui šiuo metu gali gauti tik tos šeimos, kurių vaikui nustatytas pirmo ar antro lygio individualios pagalbos poreikis ir tik tada, jeigu žmogus su negalia turi vairuotojo pažymėjimą.
Šeimos, auginančios prie neįgaliojo vežimėlio prikaustytus vaikus, kuriems nustatytas trečio ar ketvirto lygio individualios pagalbos poreikis, kompensacijos tokiam automobiliui negauna.
Jos negauna ir suaugę neįgalieji, kurie dėl sveikatos patys negali vairuoti.
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