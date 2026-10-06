Seimas nesvarstys lengvatinio 12 proc. PVM už šildymą

Seimas antradienį po pateikimo nepritarė tai numatančiai Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisai. Už jos svarstymą balsavo 27 Seimo nariai, prieš buvo 13, o susilaikė 25. Pakeitimai grąžinti iniciatoriams tobulinti.
„Tai yra palengvinimas daugumai žmonių, nes ne visi ir nori imti kompensacijas, norėtų susimokėti iš savo atlyginimų“, – Seime teigė A. Anušauskas.
Pasak jo, kompensacijoms už šildymą šiemet numatyta 80 mln. eurų.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius rugsėjo pabaigoje pareiškė, kad lengvatos grąžinti neplanuojama, o kompensacijos socialiai remtiniems gyventojams yra taiklesnė priemonė.
Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti 15–20 proc. Maždaug penktadaliu gyventojų išlaidos šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai.
Seimui pernai panaikinus 9 proc. PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12 procentų.
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