 Seimas nepalaikė siūlymo taikyti 50 proc. nuolaidą autobusų bilietams

Seimas nepalaikė siūlymo taikyti 50 proc. nuolaidą autobusų bilietams

2026-05-19 18:08
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Seimas nepritarė Viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisoms, siūlančioms laikinai taikyti 50 proc. nuolaidas visiems gyventojams, keliaujantiems ne tik traukiniais, bet ir priemiestiniais autobusais.

<span>Seimas nepalaikė siūlymo taikyti 50 proc. nuolaidą autobusų bilietams</span>
Seimas nepalaikė siūlymo taikyti 50 proc. nuolaidą autobusų bilietams / J. Balčiūno/ELTOS nuotr.

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Tokią Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nario Tomo Tomilino iniciatyvą po pateikimo antradienį palaikė 27 parlamentarai, prieš buvo 16, susilaikė 26. Seimo sprendimu, projektas grąžintas tobulinti.

T. Tomilinas siūlė, kad viešojo transporto lengvata, kaip ir šiuo metu taikomos nuolaidos kelionėms traukiniu, galiotų laikinai, kol bus suvaldyta kuro krizė Artimuosiuose Rytuose ir degalų kainos taps labiau prognozuojamos.

Jei Seimas būtų pritaręs, Vyriausybė privalėtų parengti ir rudenį pateikti parlamentui 2025–2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytos papildomos lėšos savivaldybėms, kurių jos netektų dėl šio įstatymo įgyvendinimo.

T. Tomilino nuomone, dabartinė sistema, kai nuolaida taikoma traukinių, bet ne autobusų keleiviams, nėra sąžininga, ji diskriminuoja tuos, kuriems keliauti traukiniais yra nepatogu ar net neįmanoma.

„Gyventojai, šalia kurių namų nėra patogios susisiekimo traukiniais sistemos, pagrįstai piktinasi ir jaučiasi diskriminuojami tokios lengvatos. Šią situaciją būtina keisti ir leisti žmonėms pigiau naudotis viešuoju transportu, kai kuro kainos yra pasiekę aukštumas“, – sako T. Tomilinas.

Kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, viešojo keleivinio transporto priemiestinio susisiekimo maršrutais naudojasi 4,4 karto daugiau žmonių nei kelionėmis traukiniais.

„Susisiekimo ministerija sako, kad traukiniais keliavo beveik 6 milijonai keleivių, kurie pasinaudojo taikoma nuolaida, tačiau autobusais tuo pačiu laiku pervežta apie 26 milijonai. 4 kartus daugiau žmonių nuolaidomis pasinaudoti negalėjo“, – pastebi T. Tomilinas.

Todėl, jo nuomone, sprendimai turėtų būti nukreipti būtent į viešojo keleivinio transporto paslaugų skatinimą. Tikimasi, kad pasiūlytos įstatymo pataisos paskatintų gyventojus naudotis šiomis paslaugomis.

Kartu su T. Tomilinu įstatymo pataisas teikė Seimo demokratų, socialdemokratų, „aušriečių“, konservatorių, „valstiečių“, Mišrios Seimo narių grupės atstovai.

 
Šiame straipsnyje:
Seimas
Tomas Tomilinas
50 proc. nuolaida autobusų bilietams

Naujausi komentarai

Komentarai

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Žinoma
Kur čia palaikys, kai turi siųsti pinigus chacholų chuntos fašistam ir tam neūžaugai narkomanui pusmetriniam žydų klounui, vagių ir korupcionierių vadui vovkai zieliai kad turėtų už ką pirkti dozę, koksą kuriam dažnai būna labai stiprios lomkės
3
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Už tai \\.//
mūsų "gynėjai "broliai" u'Krai važinėja už dyką,t.y. už Šunaujos pinigus ir dar atsidėkodami veną kitą droniuką "pafasuoja" labusams.
3
0
eilinis juodoši
jeigu seimūnai važiuotų autobusais {pridvėsusiais} jie pritaikytų 120 nuošimčių nuolaidą....
5
0
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