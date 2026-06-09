Seimas imasi dirbtinio intelekto reglamentavimo

„Juo siekiama sukurti saugesnę ir aiškesnę aplinką DI sprendimų naudojimui Lietuvoje, o verslui ir viešajam sektoriui – padėti iš anksto pasiruošti prisitaikyti prie būsimų DI akto reikalavimų“, – antradienį Seime pristatydamas įstatymo dėl ES Dirbtinio intelekto akto įgyvendinimo teigė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Pasak jo, DI aktas nustato šių sistemų pateikimo rinkai ir naudojimo taisykles, kad visoje ES būtų taikomos patikimos DI sistemos.
Pasak E. Grikšo, užtikrinant veiksmingą rinkos priežiūrą siekiama, kad į rinką patekusios didelės rizikos DI sistemos arba gaminiai, kur integruotos šios sistemos, išliktų saugūs; „Tai yra labai svarbu atsižvelgiant į sparčią dirbtinio intelekto technologijų pažangą ir evoliucionuojantį pobūdį“.
Ministro teigimu, projektas visų pirma skirtas sureguliuoti valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus. Pasak E. Grikšo, bus vengiama perteklinio DI reguliavimo, nes tai gali sumažinti DI inovacijų spartą ir šalies konkurencingumą.
Pasak jo, įstatyme bus numatytos skundų nagrinėjimo ir tyrimų dėl galimų DI akto pažeidimų tvarka, taip pat atsakomybė už pažeidimus.
Ministro teigimu, projektą Seimas turėtų priimti iki rugpjūčio.
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