Seimas: bus galima gaminti eksportui skirtus produktus iš kanapių su didesniu THC kiekiu

Už tokias Pluoštinių kanapių įstatymo pataisas ketvirtadienį balsavo 87 Seimo nariai, prieš buvo vienas, o 10 susilaikė.
„Valstietis“ Bronis Ropė tvirtino, kad verslas laukia pataisų, o socialdemokratas Algirdas Sysas teigė, kad Seimui priėmus pataisas Lietuva oficialiai taps psichotropinių gaminių gamintoja ir eksportuotoja.
Seimas leido Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio (THC) kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje, jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje.
Pataisas siūlyta priimti skubiai, nes verslas sako jau turintis sutarčių su užsienio šalimis, tačiau negali jų vykdyti, nes Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas laikėsi pozicijos, kad Lietuvoje negalima gaminti eksportui skirtų produktų iš kanapių, jei THC koncentracija yra didesnė nei leistina pardavinėti vidaus rinkoje.
Lietuvoje dabar leidžiama gaminti produktus iš kanapių, kuriuose THC koncentracija neviršija 0,2 proc., o tarpiniuose produktuose (kai gamybos metu susidarančios medžiagos, naudojamos tolesniam perdirbimui) – 0,3 proc.
Praėjusį lapkritį įsigaliojusios Pluoštinių kanapių įstatymo pataisos kanapių produkcijos gamintojams turėjo atverti duris eksportui, ypač tų gaminių, kurių THC koncentracija yra didesnė nei leidžiama ES – ši produkcija būtų tiekiama į trečiąsias šalis.
Tačiau tarp Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento bei kitų valstybinių institucijų ir verslo kilo ginčas: ar maksimalaus THC koncentracijos riba (0,2-0,3 proc.) taikoma tik Lietuvoje parduodamiems produktams, o eksportui būtų Lietuvoje leidžiami gaminti ir didesnės koncentracijos produktai.
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