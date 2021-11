Savivaldybėms skirta 8,3 mln. eurų dėl COVID-19 išaugusių transporto išlaidų kompensacijų

„Kadangi valstybės ir savivaldybių kontroliuojamos įmonės iškrito iš kitų paramos mechanizmų, tai yra atskiras paramos mechanizmas veikloms, kurios buvo paveiktos. Tai buvom sutarę su savivaldybių asociacija prieš kurį laiką ir dabar įgyvendinam“, – per Vyriausybės posėdį sakė premjerė Ingrida Šimonytė.

Iš viso lėšų kompensuoti patirtoms išlaidoms už viešąjį transportą skirta 51 savivaldybei, daugiausiai lėšų teks didiesiems miestams. Vilniaus miesto savivaldybė gaus 1,6 mln. eurų, Kauno miesto – per 905 tūkst. eurų, Klaipėdos – per 485 tūkst. eurų, Šiaulių – per 323 tūkst. eurų. Mažesnėms savivaldybėms tenka po kelias dešimtis tūkstančių eurų.

Metų pradžioje penkios didžiosios savivaldybės – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio – kreipėsi į Vyriausybę, prašydamos kompensuoti dėl koronaviruso apribojimų pernai patirtas papildomas išlaidas už viešąjį transportą.

Kadangi buvo ribojamas judėjimas, o gyventojams rekomenduota vengti naudotis viešuoju transportu ir vietoj jo rinktis kitas transporto priemones, vežėjų patirtus nuostolius padengė savivaldybės.

Penkių didžiųjų savivaldybių merai tuomet prašė kompensuoti maždaug 28 mln. eurų, tačiau vėliau informaciją apie patirtas išlaidas surinko Lietuvos savivaldybių asociacija.

Asociacija konstatavo, kad pernai savivaldybių išlaidos keleivių vežimui bendrai išaugo 30,8 mln., tačiau buvo sutaupyta 17,3 mln. eurų išlaidų už transporto lengvatas ir lėšas moksleivių vežimui. Atsižvelgiant į tai, nustatytas maždaug 13,5 mln. eurų siekiantis savivaldybių nuostolis.

Šie ir kiti savivaldybių duomenys buvo patekti Finansų ministerijai, prašant sukurti kompensavimo mechanizmą. Vasarą patikslintame biudžete tam galiausiai numatyta maksimali 8,35 mln. eurų siekianti suma.