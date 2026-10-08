Rugsėjį – 6,7 proc. metinė, 1 proc. mėnesio infliacija

Vidutinė metinė infliacija – paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus – siekė 4,9 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Mėnesio infliacijai daugiausia įtakos turėjo benzino, dyzelino, drabužių, vaisinių daržovių, kitų asmeninių transporto priemonių degalų kainų padidėjimas bei valymo ir priežiūros priemonių, atostogų išvykų, keleivių vežimo oro transportu paslaugų, šokolado, kakavos, jogurto ir panašių gaminių kainų sumažėjimas.
Rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, transporto prekių ir paslaugų kainos padidėjo 3,8 proc. Daugiausia įtakos turėjo benzino (9,4 proc.), dyzelino (9,2 proc.), kitų asmeninių transporto priemonių degalų (7,2 proc.) kainų padidėjimas. Tačiau sumažėjo keleivių vežimo oro transportu paslaugų (15,1 proc.), motociklų (7,4 proc.) kainos.
Pasirodžius naujoms rudens sezono kolekcijoms, aprangos ir avalynės kainos padidėjo 5,6 proc.
Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainų padidėjimą 0,3 proc. lėmė bulvių (18,8 proc.), vaisinių daržovių (13,9 proc.), lapinių arba stiebinių daržovių (10,5 proc.), datulių, figų ir atogrąžų vaisių (7,5 proc.), uogų (7,4 proc.), citrusinių vaisių (6,9 proc.) kainų padidėjimas. Tačiau atpigo kakavos gėrimai (5,5 proc.), kitos daržovės (4,9 proc.), šokoladas, kakava bei valgomieji ledai ir šerbetai (po 4 proc.), malti vaisiai ir riešutai ir kiti gaminiai (3,7 proc.).
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo benzino, šilumos, dyzelino, medienos kuro, transporto priemonių techninės apžiūros ir remonto, restoranų, kavinių paslaugų, elektros kainų padidėjimas bei gaminių iš mėsos ir subproduktų, mėsos, naudotų automobilių, duonos ir pyrago kepinių, sviesto ir aliejaus kainų sumažėjimas.
Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 1,4 proc., paslaugų kainos nepakito, per metus – atitinkamai augo 6,6 proc. ir 6,9 procento. Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos per mėnesį padidėjo 0,5 proc., rinkos kainos – 1 proc., per metus – atitinkamai 10,8 proc. ir 6,1 procento.
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