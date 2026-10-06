 Regionų pramonės mažoms ir vidutinėms įmonėms – 10 mln. eurų

Regionų pramonės mažoms ir vidutinėms įmonėms – 10 mln. eurų

2026-10-06 12:46
BNS inf.

Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms numatyta skirti iki 10 mln. eurų ES finansavimą inovatyvioms ir aplinkai draugiškoms technologijoms kurti.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Regionų pramonės mažoms ir vidutinėms įmonėms – 10 mln. eurų</span>
Regionų pramonės mažoms ir vidutinėms įmonėms – 10 mln. eurų / magnific.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė paskelbusi kvietimą finansavimui gauti.

„Sustiprinsime mūsų pramonės konkurencingumą bei sudarysime sąlygas verslui ir mokslui kartu kurti ir praktiškai išbandyti aplinkai draugiškus inovatyvius technologinius sprendimus“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.

Investicijos bus skiriamos projektams, kuriais bus kuriamos technologijos, padedančios mažinti neigiamą poveikį aplinkai, taupyti išteklius ir gaminti tvaresnius produktus.

Įmonės galės investuoti į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), patentuoti sukurtus sprendimus ir parengti naujus gaminius pateikimui rinkai.

Įmonės galės pretenduoti į nuo 50 tūkst. iki 500 tūkst. eurų siekiantį finansavimą. Iki 30 tūkst. eurų taip pat galės būti skiriama sukurtų produktų patentavimui, o iki 50 tūkst. eurų – naujo gaminio parengimui rinkai.

Finansavimui gauti galima kreiptis į Inovacijų agentūrą iki 2027 metų sausio 29 dienos.

Šiame straipsnyje:
kurti technologijas
regionų įmonės
pramonės įmonės
mažos įmonės
vidutinės įmonės
finansavimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų