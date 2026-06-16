Prieš posėdį profsąjungos ir darbdaviai susitarė dėl MMA didinimo

Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis sako, kad MMA didėjimas turėtų būti susietas su NPD augimu.
Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė BNS sako, kad teisės aktai neleidžia to padaryti, todėl diskutuojant dėl kitų metų MMA jos negalima sieti su NPD.
„Čia nėra taip, kad taip viens du ir pakeitei per vieną dieną. Viskas yra daroma pagal teisės aktus ir tie teisės aktai yra priimti ir jie yra nepakeičiami bent dabar“, – BNS antradienį sakė ministrė.
„Tiesiog teisės aktai taip aiškiai įvardija, kad turi būti taip, o ne kitaip“, – pridūrė ji.
Ministrės teigimu, profsąjungoms ir darbdaviams diskusijose reikėtų atrasti „aukso viduriuką“, o galutinis sprendimas – Trišalės tarybos rankose.
„Mes turime šiandien susitarimą su profesinėmis sąjungomis, daugumos darbdavių organizacijų – tai yra Verslo konfederacija, pramonininkai (Pramonininkų konfederacija – BNS) ir Investuotojų forumas. Pagrindinė mūsų susitarimo dvasia yra siekti absoliučiais skaičiais padidinti darbuotojų pajamas. Tai reiškia – kelti tiek MMA, tiek siūlyti kelti NPD“, – BNS antradienį sakė A. Romanovskis.
„Bandome amortizuoti stiprų augimą MMA, susitarėm ties skaičiumi 7,19 proc. kilimu, bet tuo pačiu sutarėme, kad prašysime, jog Vyriausybė, Seimas padidintų 30 eurų NPD, kas sudaro apie 4 proc.“, – pridūrė jis.
Pasak A. Romanovskio, darbdaviai ir profesinių sąjungų atstovai šį susitarimą priėmė „kaip kompleksinį“ – jis galios tik tuo atveju, jei abu rodikliai didės: „Mes norėjome surasti kompromisą.“
„Jeigu Vyriausybė mums pažadėjo, kad jie mūsų susitarimus vykdys, tai mes labai sveikinsime tokius dalykus. Ir tai bus tikriausiai antrą kartą jau istorijoj, kada mes susitariam, nes mes jau buvom vieną kartą susitarę būtent pagal tokią pačią formulę tiek didinant MMA, tiek NPD“, – tikino jis.
Premjerė Inga Ruginienė kovo viduryje yra teigusi, kad darbuotojų ir darbdavių atstovai turėtų susitarti, kiek kitąmet turėtų augti MMA.
Verslo konfederacijos vadovo teigimu, susitarimas atliepia rekomendacinį Lietuvos banko siūlymą MMA didinti nuosaikiau – 6–7 procentais.
„Kartu dar darbdaviai išreiškė lūkesčius susitarime, kad būtų peržiūrėtos reinvestuojamo pelno lengvatos, platesnis jų taikymas, kad būtų galima skatinti investicijas“, – sakė A. Romanovskis.
A. Romanovskis anksčiau yra sakęs, kad MMA kitąmet turėtų augti ne daugiau kaip 6–7 procentais.
Tuo metu laikinoji Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė BNS antradienį ryte teigė, kad jei sutarimas nebūtų pasiektas, profsąjungos laikysis Lietuvos banko pasiūlytos aukščiausios ribos – MMA didinti 12 procentų.
Anot D. Jakutavičės, mažesnis MMA augimas būtų galimas, jeigu tuo pat metu didėtų ir NPD.
Kaip rašė BNS, pastaraisiais metais darbdaviams ir profesinėms sąjungoms nepavykdavo susitarti dėl MMA didinimo, todėl vienašališką sprendimą priimdavo Vyriausybė.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk taip pat yra sakiusi, jog MMA kitąmet augs, tačiau dėl konkretaus jos dydžio turėtų susitarti darbdavių ir profsąjungų atstovai.
Lietuvos bankas yra apskaičiavęs, kad MMA pagal nuosaikų scenarijų kitąmet galėtų didėti 6,4 proc., arba 73,6 euro, tuo metu spartesnio didinimo scenarijus numato 12 proc. augimą, arba 138,1 euro.
MMA nuo šių metų padidinta 11 proc. (115 eurų) iki 1153 eurų (iki mokesčių) – tai sudaro 47,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio.
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