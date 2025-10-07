Prie elektros balansavimo rinkos prisijungė „Green Genius“ kaupiklių parkas

„Tai pirmasis komercinis kaupiklis šalyje, prisidedantis prie elektros vartojimo ir gamybos balanso užtikrinimo Lietuvos sistemoje“, – rašoma pranešime.
„Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis sako, kad tokios baterijos svarbios siekiant Lietuvoje visą elektrą pasigaminti iš atsinaujinančių išteklių.
„Balansavimo paslaugų poreikis auga, tad vystome energijos balansavimo rinką (...). Didėjančios balansavimo paslaugų techninės galimybės leidžia integruoti didesnį kiekį atsinaujinančių energijos išteklių ir mažinti balansavimo sąnaudas“, – pranešime sakė D. Matelionis.
Baterijų parko balansavimo paslaugas teikia technologijų įmonė „Capalo AI“.
Pasak „Litgrid“, kai perdavimo sistemoje bus elektros perteklius, kaupikliai bus įkraunami iš tinklo, o kai elektros trūks, baterija bus iškraunama.
„Litgrid“ šiuo metu turi balansavimo sutartis su 24 rinkos dalyviais, dalis jų jau teikia paslaugas, o kiti tam dar ruošiasi.
