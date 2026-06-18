Prezidentas: Lietuva yra pasiruošusi padidinti įnašą į ES biudžetą

Pasak prezidento, kai kurie dabartiniai prioritetai, pavyzdžiui, gynyba ir saugumas, karinio mobilumo klausimai nebuvo pakankamai atspindėti dabartinėje finansinėje perspektyvoje.
„Pasisakome už ambicingą biudžetą, už biudžetą, kurį pasiūlė Europos Komisija, kuris siekia beveik du trilijonus eurų, nes turime tikrai nemažai prioritetų nusistatę. (...) Norint, kad tie prioritetai būtų finansuojami arba turėtų atitinkamą adekvatų finansavimą, biudžetas turi būti reikšmingai didesnis negu buvo šis“, – žurnalistams Briuselyje kalbėjo prezidentas.
Pasak jo, būtina susitarti, kieno sąskaita ES biudžetas bus didinamas.
„Lietuva yra pasiruošusi prisidėti didesniu indėliu, (...) padidinti įnašą į Europos Sąjungos biudžetą. Mes esame atviri diskutuoti apie nuosavų išteklių pasiūlymus, kurie yra pateikti“, – sakė G. Nausėda.
„Mes nesame jų sužavėti, bet vis dėlto, jeigu reikėtų siekti kompromiso ir rinktis didesnį biudžetą, bet kai kurios nuosavų išteklių formulės, kurios yra pasiūlytos, mes ko gero būtume linkę sutikti. Tačiau jeigu nebus ambicijos didinti biudžetą, mūsų požiūris į tuos pasiūlymus dėl naujų išteklių bus kur kas rezervuotesnis“, – pridūrė jis.
G. Nausėda Briuselyje dalyvauja Europos Vadovų Taryboje (EVT).
Pagrindinės EVT temos – parama Ukrainai, ES daugiametė finansinė programa, konkurencingumas ir globalūs ekonominiai iššūkiai. Be to, bus aptariama žemyno gynyba bei saugumas.
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