 Prezidentas: Kėdainių tilto atidarymas užtruko ilgokai

Prezidentas: Kėdainių tilto atidarymas užtruko ilgokai

2026-05-17 18:26
Dominykas Biržietis (BNS)

Kėdainiuose sekmadienį atidarius prieš daugiau nei trejus metus įgriuvusį ir atstatytą tiltą per Nevėžį, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad darbai truko ilgokai, bet tam įtakos turi finansų stygius.

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Kaip rašė BNS, kelyje Aukštutiniai Kaniūkai-Babtai-Labūnava-Kėdainiai esantis tiltas įgriuvo 2023 metų sausį, dėl kraštinės sijos griūties. Jis buvo uždarytas ir rekonstruojamas nuo 2024 metų rugsėjo, iki tol eismas juo buvo apribotas.

„Yra tas posakis, geriau vėliau negu niekada, bet tiltui turbūt jis netinka. Taip, daugiau kaip treji metai yra ilgokas laiko tarpas, juo labiau žinant, kiek nepatogumų tai sukėlė kėdainiečiams, pirmiausia žmonėms“, – žurnalistams Kėdainiuose sekmadienį sakė G. Nausėda.

„Bet žinote, visa tai priklauso nuo finansų ir kuomet finansų stokojame, kuomet yra labai daug kitų prioritetų, nors ir šis taip pat yra prioritetas, tada tenka ieškoti kūrybinių sprendimų“, – pažymėjo šalies vadovas.

G. Nausėda priminė, kad Seimas šiuo metu svarsto jo inicijuotas Kelių įstatymo pataisas, pagal kurias viešojo ir privataus sektorių partnerystę būtų galima taikyti ne tik statant naujus objektus, bet ir juos remontuojant.

Yra tas posakis, geriau vėliau negu niekada, bet tiltui turbūt jis netinka.

„Aš manau, kad tai labai padės paspartinti procesus tiek avarinės, tiek arti avarinės būklės esančių tiltų visoje Lietuvoje, nes mes turime matyti ne tik Kėdainius, bet ir visą Lietuvą. (...) Dabar svarbiausia kiek galima greičiau pradėti darbus ir tikiuosi, kad reikalai paspartės“, – kalbėjo prezidentas.

Jo teigimu, Kėdainiuose remonto laukia dar du mažesnės reikšmės, bet miestiečiams svarbūs tiltai, juos atnaujinti ketinama iki 2028 metų.

„Kelias, tiltas yra labai svarbūs Lietuvos infrastruktūros objektai, ne tik dėl to, kad žmonėms palengvina gyvenimą, bet ir karinio mobilumo prasme, o šiandien tokią dieną tą turbūt irgi reikia pažymėti“, – sakė G. Nausėda.

BNS skelbė, kad 1962 metais pastatyto sekmadienį po rekonstrukcijos atidaryto tilto būklė pastaraisiais metais iki griūties sparčiai prastėjo dėl jo amžiaus, pasikeitusio eismo intensyvumo.

Rekonstruojant tiltą įrengta nauja perdanga, vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga, rekonstruotos atramos, įrengti atitvarai, turėklai ir apšvietimas.

Bendra darbų vertė siekė 3,7 mln. eurų (su PVM), juos atliko kelių ir gatvių tiesimo bei remonto bendrovė „Kauno keliai“.

Šiame straipsnyje:
Kėdainiai
kėdainių tiltas
Gitanas Nausėda

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Komentarai

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pilietiz
Mažiau skirkit tanku pirkimui bei visokiem poligonam ir bus tu lešu
2
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Vogimo viršūnė
Tiltas - 4 milijonai, Tankelis - 40 milijonų !!! 10 tiltų už žaisliuką !!!
2
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Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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0
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