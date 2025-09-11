Prezidentas dėl pensijų indeksavimo: vis dar per aukštas senjorų skurdo lygis

G. Nausėda pasirašė dekretą ir teikia Seimui svarstyti Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas – jomis siekiama aiškiau ir tiksliau nustatyti papildomas lėšas individualios pensijos dalies indeksavimui.
Šalies vadovas siūlo, kad ši suma būtų ne mažesnė negu 20 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto pertekliaus, pranešė Prezidentūra.
„Nuo 2020 metų veikiantis papildomas individualiosios pensijos dalies indeksavimas padėjo vidutinei senatvės pensijai šalyje reikšmingai ūgtelti, pensijos dydis jau sudaro beveik pusę vidutinio atlyginimo. Tačiau tikslas dar nepasiektas – vis dar per aukštas senjorų skurdo lygis Lietuvoje turi pradėti mažėti, o pensijų pakeitimo norma – perkopti pusę vidutinės algos“, – pranešime sakė prezidentas.
Jo teigimu, šiuo metu „Sodros“ rezervo kaupimas pernelyg užgožia dabartinių pensininkų interesus.
Anot G. Nausėdos, pastarųjų kelerių metų „Sodros“ biudžeto rodikliai rodo, kad individuali pensijos dalis galėjo būti indeksuojama sparčiau. Šiemet papildomam indeksavimui skirta 37 mln. eurų, 2024 metais – 47 mln. eurų, nors 2023 metais – 120 mln. eurų, 2022 metais – 70 mln. eurų.
Anot G. Nausėdos, šiai pensijos daliai indeksuoti skiriamos sumos ribos turėtų būti aiškesnės.
Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė yra sakiusi, kad kelių milijardų eurų „Sodros“ rezervas galėtų būti mažesnis, o dalis jo galėtų būti naudojama sparčiau didinti senatvės pensijas.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė taip pat yra sakiusi, kad žadama spartinti pensijų indeksavimą, tam gali būti naudojamas „Sodros“ rezervas.
Dabar visas „Sodros“ rezervas skirtas pasiruošimui krizinėms situacijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar jis siekia apie 3,644 mlrd. eurų, o kitų metų kovą turėtų išaugti iki 4,396 mlrd. eurų.
Viceministras Eitvydas Bingelis BNS anksčiau teigė, jog dėl konservatyvių ekonomikos augimo prognozių šiemet papildomai į rezervą gali būti gauta 200–300 mln. eurų daugiau negu suplanuota, o ši viršplaninė dalis galėtų būti panaudota papildomam pensijų didinimui.
Iki šiol pensijos kasmet indeksuojamos 10-12 proc. Tikimasi, kad kitąmet jos didės dar apie 10 proc.
