Premjeras: valstybės biudžeto deficitas turėtų siekti 3,8 proc.

„Panašu, kad kol kas variacija yra apie 3,8 proc.“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė premjeras, žurnalistų paprašytas patikslinti, koks bus kitų metų deficitas.
„Deficitas, panašu, viršija 3 proc. ribą. Bet vėlgi, po biudžeto derybų deficito net ir susiderėjus su minimaliais Vyriausybės kabineto narių poreikiais deficito dydis buvo gerokai didesnis, turėjo atlikti karpymų už 1,5 mlrd. eurų “, – kiek anksčiau teigė jis.
Anksčiau M. Sinkevičius yra sakęs, kad nedidinant deficito Vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų.
Mastrichto kriterijus leidžia 3 proc. BVP valdžios sektoriaus deficito ribą.
Naujausi komentarai