 Premjeras: valstybės biudžeto deficitas turėtų siekti 3,8 proc.

Premjeras: valstybės biudžeto deficitas turėtų siekti 3,8 proc.

2026-10-08 11:59
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

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Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius / P. Adamovič / BNS nuotr.

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„Panašu, kad kol kas variacija yra apie 3,8 proc.“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė premjeras, žurnalistų paprašytas patikslinti, koks bus kitų metų deficitas.

„Deficitas, panašu, viršija 3 proc. ribą. Bet vėlgi, po biudžeto derybų deficito net ir susiderėjus su minimaliais Vyriausybės kabineto narių poreikiais deficito dydis buvo gerokai didesnis, turėjo atlikti karpymų už 1,5 mlrd. eurų “, – kiek anksčiau teigė jis.

Anksčiau M. Sinkevičius yra sakęs, kad nedidinant deficito Vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų.

Mastrichto kriterijus leidžia 3 proc. BVP valdžios sektoriaus deficito ribą. 

Šiame straipsnyje:
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Mindaugas Sinkevičius
valstybės biudžetas
biudžeto deficitas

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