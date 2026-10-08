Premjeras: akcizas degalams mažinamas nebus

„Ne, kol kas tokios priemonės neinicijuojame“, – po valdančiųjų koalicijos posėdžio teigė premjeras.
M. Sinkevičius pabrėžė, kad tokia lengvata brangiai kainuotų.
„Ypatingai akcizų sumažinimo scenarijus yra brangus“, – teigė jis.
Premjero teigimu, neteisinga būtų, kad akcizą su lengvata įsigytų visi.
„Tie vairuotojai nebūtinai yra vienodo finansinio pajėgumo. Gali būti ir pensininkas greta važiuojantis, sakykime, lapkričio 1-ąją į kapus, jo pajamos iš pensijos dydžio yra kuklios. Bet gali būti ir klestintis verslo žmogus, kuriam turbūt 10 centų kuro atpiginimas nėra reikšminga priemonė“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Ministras pirmininkas pabrėžė, kad lėšų biudžete reikės kompensuoti gyventojams pabrangusią šilumą.
„Tai vis tiek papildomai bus didžiulis iššūkis ir valstybės biudžetui“, – tvirtino M. Sinkevičius.
(be temos)