 Premjeras: akcizas degalams mažinamas nebus

Premjeras: akcizas degalams mažinamas nebus

2026-10-08 19:33
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad akcizas degalams mažinamas nebus.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Premjeras: akcizas degalams mažinamas nebus</span>
Premjeras: akcizas degalams mažinamas nebus / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Ne, kol kas tokios priemonės neinicijuojame“, – po valdančiųjų koalicijos posėdžio teigė premjeras.

M. Sinkevičius pabrėžė, kad tokia lengvata brangiai kainuotų.

„Ypatingai akcizų sumažinimo scenarijus yra brangus“, – teigė jis.

Premjero teigimu, neteisinga būtų, kad akcizą su lengvata įsigytų visi.

„Tie vairuotojai nebūtinai yra vienodo finansinio pajėgumo. Gali būti ir pensininkas greta važiuojantis, sakykime, lapkričio 1-ąją į kapus, jo pajamos iš pensijos dydžio yra kuklios. Bet gali būti ir klestintis verslo žmogus, kuriam turbūt 10 centų kuro atpiginimas nėra reikšminga priemonė“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

Ministras pirmininkas pabrėžė, kad lėšų biudžete reikės kompensuoti gyventojams pabrangusią šilumą.

„Tai vis tiek papildomai bus didžiulis iššūkis ir valstybės biudžetui“, – tvirtino M. Sinkevičius.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
akcizai
Degalai
kainos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Praeivis
Ministeris lox, tuoj niekas lt nebesipils visi pilsis pas kaimyna latvi ar lenka ir spring savo akcizu
0
0
Visi komentarai (1)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų