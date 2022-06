Pramonė šiemet augo 19 proc. iki 15,3 mlrd. eurų

Šiemet sausį–gegužę visa pramonės produkcija siekė 15,3 mlrd. eurų to meto kainomis ir pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, per metus padidėjo 18,9 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 19,5 proc.).

Vien gegužę visos pramonės produkcijos vertė buvo 2,9 mlrd. eurų to meto kainomis ir per mėnesį sumažėjo 7,6 proc. (nepašalinus – 6,1 proc.), o per metus – augo 4,3 proc. (nepašalinus – 7,2 proc.), pranešė Statistikos departamentas.

Per mėnesį sumažėjo rafinuotų naftos produktų gamybos produkcija – 55,8 proc. (nepašalinus – 57,4 proc.), kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos produkcija – 15,5 proc. (nepašalinus – 19,1 proc.), mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo – 14,6 proc. (nepašalinus – 8,7 proc.), kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos produkcija – 4,7 proc. (nepašalinus – padidėjo 8,3 proc.).