 Po praūžusios nepasitenkinimo bangos paramai būstui įsigyti – dar 5 mln. eurų

Po praūžusios nepasitenkinimo bangos paramai būstui įsigyti – dar 5 mln. eurų

2026-05-20 12:42
BNS inf.

Antradienį per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti 5,6 mln. eurų paramą būstui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) tam papildomai skirs dar 5 mln. eurų.

<span>Po praūžusios nepasitenkinimo bangos paramai būstui įsigyti – dar 5 mln. eurų</span>
Po praūžusios nepasitenkinimo bangos paramai būstui įsigyti – dar 5 mln. eurų / magnific.com nuotr.

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iki kultūros

Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną.

Ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad ši priemonė stiprina šeimų finansinį saugumą.

„Didelis gyventojų aktyvumas parodė, kad poreikis yra didelis, todėl priėmėme sprendimą skirti papildomų lėšų, kad daugiau šeimų galėtų pasinaudoti šia galimybe“, – pranešime sakė J. Zailskienė.

Savivaldybės netrukus galės nagrinėti pateiktus prašymus. Gyventojai apie prašymų nagrinėjimo eigą, rezultatus bus informuoti savivaldybės pranešimu.

Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1 tūkst. pateiktų prašymų. Vienam pareiškėjui, BNS skaičiavimais, tektų vidutiniškai 18,66 tūkst. eurų.    

Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkst. eurų, šeimai – 87 tūkst. eurų, nuosavo būsto rekonstrukcijai – 35 tūkst. eurų.

Tuo metu jaunoms šeimoms be vaikų gali būti suteikta 15 proc. subsidija, su vienu vaiku – 20 proc., su dviem vaikais – 25 proc., su trimis ir daugiau vaikų – 30 procentų.

30 proc. subsidija taip pat taikoma asmenims su negalia arba šeimoms, kuriose neįgaliųjų yra, asmenims iki 36 metų, kurie buvo likę be tėvų globos ir jų šeimoms, bei vienišiems tėvams.

Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų dydžių.

Šiame straipsnyje:
parama būstui
pratęsiamas paramos teikimas
parama NT įsigyti
lengvatinė paskola
SADM
Jūratė Zailskienė
papildomos lėšos
teikti prašymus

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Komentarai

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Patyčių ministr
Dar 1 kaulą numetė vargšans.
1
0
Patyčios
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai??
1
0
Patyčios
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai??
1
0
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