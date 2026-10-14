 Planuose per penkerius metus – 9 mlrd. eurų paskolų

Planuose per penkerius metus – 9 mlrd. eurų paskolų

2026-10-14 09:30
BNS inf.

Nacionalinis plėtros bankas ILTE per penkerius metus planuoja suteikti 9 mlrd. eurų paskolų konkurencingumui ir inovacijoms, tvariai ekonomikos transformacijai, infrastruktūros ir saugumo projektams, kapitalo rinkos plėtrai.

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<span>Planuose per penkerius metus – 9 mlrd. eurų paskolų</span>
Planuose per penkerius metus – 9 mlrd. eurų paskolų / magnific.com nuotr.

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2027–2031 metų ILTE strategija numato 4,5 mlrd. eurų skirti įgyvendinant valstybės biudžeto ar ES fondų lėšomis finansuojamas priemones, o 4,5 mlrd. eurų – skolinant iš ILTE nuosavų ir pritrauktų lėšų, trečiadienį pranešė bankas.

„Mūsų tikslas – finansuoti strategiškai svarbias investicijas ten, kur rinkos finansavimo nepakanka, ir investuoti, teikti garantijas, prisidėti prie kapitalo rinkos plėtros bei mobilizuoti daugiau privataus kapitalo“, – pranešime teigė ILTE vadovas Dainius Vilčinskas.

Didžiausia dalis – 5 mlrd. eurų – numatyta konkurencingumui ir inovacijoms. Šioje srityje 60 proc. paskolų būtų iš asignavimų valdytojų lėšų, o 2 mlrd. eurų – iš ILTE nuosavų lėšų.

Tvariai ekonomikos transformacijai numatoma 2 mlrd. eurų – šios lėšos būtų nukreipiamos į atsinaujinančios energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo projektus, pastatų modernizavimą, transporto ir pramonės pertvarką, žiedinės ekonomikos sprendimus, tvaresnį verslą ir žemės ūkį. Tam būtų skirta 1 mlrd. eurų ILTE lėšų.

Infrastruktūros, saugumo ir atsparumo projektams planuojama skirti 1,5 mlrd. eurų, beveik visa suma būtų finansuojama iš ILTE nuosavų lėšų. Kapitalo rinkos plėtrai numatoma 0,5 mlrd. eurų – ILTE šias lėšas planuoja investuoti kartu su privačiais investuotojais ir fondų valdytojais.

2027–2028 metais planuojamas papildomas 226 mln. eurų ILTE kapitalo didinimas, o 2028 metų pabaigoje įstatinis kapitalas turėtų siekti beveik 800 mln. eurų.

Anot pranešimo, tai suteiks ILTE daugiau galimybių finansuoti didesnės apimties ir ilgesnio laikotarpio investicijas bei užtikrinti rizikos valdymo priemones.

Kartu ILTE sieks daugiau lėšų pritraukti kapitalo rinkose ir iš institucinių finansuotojų. 

Šiame straipsnyje:
ILTE
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