Pirkėjų piniginėms – naujas smūgis

Šiaulių rajone svogūnai iš laukų vežami tik dabar. Vietos ūkininkas pasakojo, kad šiemet daržovių derliaus nuėmimas vėluoja trimis savaitėmis. Įprastai šiuo metu svogūnai jau turėtų būti surinkti, o visi ūkio darbuotojai ir technika – nukreipti į morkų derliaus nuėmimą.
„Šlapia, vežam šlapius svogūnus į sandėlį. Čia įprastai būtų dulkių debesys, visi aplink darbuotojai vaikščiotų juodi nuo dulkių, nuo žemių, o dabar dulkelės nė vienos – šlapia“, – kalbėjo ūkininkas Julius Šateika.
Svogūnai aplipę žemėmis, iki galo neišdžiūvę. Ar jie tinkamai laikysis sandėliuose ir nepradės pūti, paaiškės tik po poros mėnesių. Tik tada bus galima įvertinti tikrąją jų kokybę. Be to, dėl didelės drėgmės svogūnus gali užpulti ligos.
„Jie nestovi, nesilaiko ir supūva. Pamatysime tikriausiai, kai atidarysime aruodą ir iš ten pradėsime kasti svogūnus“, – aiškino J. Šateika.
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Neaišku ir tai, kaip sandėliuose laikysis ilgą laiką drėgnoje dirvoje augusios bulvės.
Kelmės rajone daržovių derliaus nuėmimas vėluoja beveik mėnesį. Technika laukuose dirba vos savaitę, o iki tol į juos net nebuvo įmanoma įvažiuoti, esą žemė buvo šlapia.
Šiemet ūkininkai negali naudoti įprastos technikos, todėl teko nuomotis ir pirkti savaeigę, galinčią dirbti sudėtingesnėmis sąlygomis.
„Yra, sakykime, trys varomi tiltai, kitam – du varomi tiltai. Jie patys ant savęs važiuoja, važiuoja per visas balas ir kasa kažką“, – aiškino ūkininkas Algimantas Vaupšas.
Be tokios technikos šiemet nebūtų įmanoma nuimti derlių.
Tiesa, panaši situacija ir kituose Lietuvos regionuose. Nors kai kur dirvožemis sausesnis, derliaus nuėmimo darbai vis tiek vėluoja. Dėl lietingos vasaros daržovės šiemet sunoko vėliau nei įprastai.
„Visiškai pasakyti, kad visoje Lietuvoje yra šlapia, negaliu. Dauguma daržininkystės ūkių, priklausančių mūsų kooperatyvui, susiduria su didelėmis problemomis nuėmimo metu“, – teigė Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos narys Martynas Laukaitis.
Ūkininkams problemų kelia ne tik vėluojantys darbai, bet ir pati daržovių kokybė. Iš laukų jos vežamos aplipusios žemėmis ir moliu, todėl tokį derlių sudėtinga parduoti. Be to, didėja rizika, kad daržovės suges net ir patekusios į sandėlius.
„Į sandėlius prisiveži beprotiškus kiekius žemių ir purvo. Tada susikrauni daržoves kartu su dumblu. Jos arba prasiventiliuos, arba neprasiventiliuos. Jei neprasiventiliuos, tuomet didelė tikimybė sugedimo“, – aiškino M. Laukaitis.
Dėl drėgnos žemės derliaus nuėmimo darbai vyksta itin lėtai. Nors technika šiuo metu jau nebeklimpsta, ūkininkams vis tiek tenka apvažiuoti šlapias vietas ir susidariusias balas.
Dalis daržovių jau permirko ir supuvo, todėl kai kur ūkininkai jų net nebekasa. Net ir surinktą derlių tenka kruopščiai rūšiuoti, kad sugedusios daržovės nepatektų į sandėlius.
„Darbo tempas yra labai lėtas ir dar turime labai nemažai daržovių laukuose. Aišku, nemažai pagedusių. Vietas paliekame kai kur, net nekasame, bet papuola į sandėlį. Turime didžiulę komandą, kad išrinktų tas sugedusias. Neaišku, kaip laikysis dar“, – kalbėjo A. Vaupšas.
Tam, kad derliaus nuėmimo darbai galėtų tęstis, ūkininkams būtini sausi orai. Jei Lietuvoje vėl prasidės lietūs, technika į laukus gali nebeįvažiuoti, o dalis likusio derliaus – supūti.
„Šiuo metu lauke dar yra 30 hektarų svogūnų. Tikiuosi, kad dar per ateinančias kelias dienas nuimsime bent pusę to, o daugiau matysime. Viskas priklausys nuo oro“, – vylėsi J. Šateika.
Prastas derlius gali atsiliepti ir pirkėjų piniginėms. Prognozuojama, kad daržovių kainos ateityje kils, tačiau labiau tai gali pasijusti kitąmet.
Kol kas svogūnai pigūs, jų kainos net mažėja, tačiau situacija gali pasikeisti, kai rinkoje ims trūkti produkcijos.
„Viskas priklausys nuo bendros rinkos, kuri yra Europoje ir visame pasaulyje. Kadangi Europa yra visa išdegusi, didelių svogūnų ten tikrai žinau, kad bus stygius. Tik klausimas – kada? Dabar kaina krenta“, – neslėpė J. Šateika.
Kol Lietuvos ūkininkai kovoja su drėgmės pertekliumi, kitose Europos šalyse derlių paveikė sausros. Prastesnis derlius ir galima daržovių stoka prognozuojami ne tik Lietuvoje. Ypač nerimaujama dėl bulvių kainų, kurios, ūkininkų vertinimu, gali gerokai išaugti.
„Didelė tikimybė, kad bulvės bus daug brangesnės nei praeitais metais. Tuomet dar buvo geri derliai ir, sakykime, sąlyginai perteklius bulvių. Šiais metais pas daugumą trūkumas rinkoje“, – prognozavo M. Laukaitis.
Skaičiuojama, kad Europoje gali pritrūkti 4–5 mln. tonų bulvių.
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