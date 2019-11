Pieno supirkimas: stambieji pieno ūkiai gauna europinę kainą

Portalo milkprices.nl duomenimis, didžiosios Naujosios Zelandijos pieninės stambiesiems pieno tiekėjams rugsėjį mokėjo vidutiniškai 294 eurus už toną, Europos Sąjungos – 335 eurus. Per rugsėjį Europoje pieno kaina kilo 0,6 proc., Naujojoje Zelandijoje – 3,2 proc.

Pasak pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktoriaus Egidijaus Simonio, pieno supirkimo kainai Lietuvoje, kaip įprasta atėjus šaltajam sezonui, įtaką darė piene išaugę baltymų bei riebalų kiekiai.

Stambiaisiais žaliavos tiekėjais Lietuvoje laikomi tie, kurie parduoda daugiau kaip 40 tonų pieno per mėnesį, arba atitinkamai per 500 tonų per metus. Tokie tiekėjai parduoda 60 proc. visos pieno žaliavos.

Žemės ūkio ministerijos skelbiamais duomenimis, vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina visiems ūkiams praėjusį mėnesį buvo 293,5 eurai už toną – 6,7 proc. didesnė nei rugsėjį.

Per dešimt šių metų mėnesius Lietuvoje supirkta 1144 tūkst. tonų pieno – 1,3 proc. mažiau nei pernai atitinkamu laikotarpiu.

