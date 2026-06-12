Pažeidžiamiems gyventojams ir smulkiajam verslui – 8–20 tūkst. eurų kompensacijos

„Pagaliau elektromobilius įsigyti galės ir regionų gyventojai, mažiausiai uždirbantys žmonės, socialiai pažeidžiamiausi gyventojai, daugiavaikės šeimos“, – pranešime teigė ministras Juras Taminskas.
Pasak jo, fondo lėšos daugiausia bus skirtos pažeidžiamiems gyventojams ir regionų bendruomenėms: „Kad žmonėms būtų lengviau pasiekti darbą, mokyklą ar gydymo įstaigas. Investuosime į viešąjį transportą, mokyklinius autobusus, dviračių takus ir elektromobilių infrastruktūrą.“
Namų ūkiams bus skiriama iki 90 proc. kompensacija: naujam elektromobiliui – iki 20 tūkst. eurų, naudotam – iki 12 tūkst. eurų.
Tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100 proc.elektra varomo automobilio vertės: naujo – iki 10 tūkst. eurų, naudoto – iki 8 tūkst. eurų.
Bus plečiama ir įkrovimo infrastruktūra – skatinamas tiek privačių, tiek viešų prieigų įrengimas, teigiama pranešime.
Kaip šią savaitę rašė BNS, Europos Komisija (EK) patvirtino Lietuvos Socialinio klimato fondo (SKF) planą – 2026–2032 metais jam įgyvendinti numatyta 884 mln. eurų paramos.
Pagal jį bus remiamas daugiau kaip 7 tūkst. elektrinių autobusų ir kitų elektromobilių pirkimas viešajam transportui, namų ūkiams ir labai mažoms įmonėms, taip pat daugiau kaip 14 tūkst. dviračių pirkimas.
663 mln. eurų plano lėšų bus skirta iš ES Socialinio klimato fondo, o 221 mln. eurų padengs Lietuva. Prašyti pirmo mokėjimo Vyriausybė galės pradėjusi įgyvendinti planą.
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