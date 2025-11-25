Paulauskas: policijai nebeliko to vadinamo lašinio, kurį galėtume nusirėžti

Susirinkę pareigūnai prie uniformų buvo prisiklijavę lipdukus su užrašu „Popierinis biudžetas – popierinis saugumas“, laikė iš kartono iškirptus žmogeliukus, simbolizuojančius popierinius pareigūnus, bei plakatus su užrašais „Neapgalvotos reformos naikina spec. tarnybas!“, „Reikalaujame oraus atlyginimo už savo darbą!“, „Aplinkosaugininkų trūkumas – teršėjų, brakonierių džiaugsmas!“, „1000 ugniagesių stygius per 11 metų tapo norma“.
Į juos besikreipęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius savo kalbą pradėjo uždainavęs ir žadėjo ieškoti galimybių didinti algas.
Akciją „Popierinis saugumas“ organizuoja Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) bei jam priklausančios šakinės profesinės sąjungos.
„Neteksim didelės dalies pareigūnų“
„Jie (politikai – BNS) visą laiką sako, kad kažką judina, bet tai jeigu judina, tai turi rezultatas kažkoks būti, o mes jo neturim. (...) Šiandien mes kalbame apie butaforiją“, – žurnalistams sakė NPPSS pirmininkė Ineta Kursevičienė.
„Jeigu mes sakom, kad 24 milijonų visoms statutinėms įstaigoms yra mažai darbo užmokesčio kėlimui, tai taip ir yra. Tai yra faktas ir mes neišsigalvojom šitų skaičių, nes jie yra paskaičiuoti ir metai iš metų jie yra neatliepiami“, – pridūrė ji.
Pareigūnų teigimu, Vyriausybė nevykdo pažado kitąmet darbo užmokestį jiems vidutiniškai didinti 7 procentais. Šiuo klausimu, anot I. Kursevičienės, parlamentarai ir Vyriausybės atstovai yra sulaukę daugybės pareigūnų kreipimųsi.
„Jeigu nebus atlieptas mūsų noras, tai kitais metais mes neteksim didelės dalies pareigūnų ir atsinešim tada ne 2,5 tūkst. butaforinių pareigūnų, kaip šiandien, o atsinešim tada 5 tūkstančius“, – kalbėjo NPPSS pirmininkė.
Tokio scenarijaus neatmeta ir policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Pasak jo, pareigūnai šiuo metu viliasi, kad atlyginimai kitais metais didės sparčiau, tačiau jei situacija nepagerės, kitų metų pradžioje dalis jų paliks tarnybą.
Jo duomenimis, policijos bendruomenė kasmet sumažėja maždaug 200 pareigūnų.
„Jau šiandien turbūt turim pripažinti, kad esame tiek optimizavę savo veiklą, kad šiandien jau tiesiog nebeliko policijai to vadinamo lašinio, kurį galėtume nusirėžti, – kalbėjo A. Paulauskas. – Noriu patikint, kad visi vidiniai resursai, kokie yra, šiandien yra išnaudojami, o tai reiškia, kad mes tikrai dažnu atveju sistemą spaudžiame kaip citriną. Ir kiek dar ilgai mes galėsime tai daryti, tai išlieka tam tikras retorinis klausimas.“
Ministras uždainavo
BNS rašė, kad protesto akcijos išvakarėse premjerė Inga Ruginienė su statutinių pareigūnų profesinėmis sąjungomis kalbėjosi apie tarnybų finansavimą ir darbo sąlygas, pareigūnų pritraukimą ir išsaugojimą tarnyboje.
Anot ministrės pirmininkės, per susitikimą sutarta, jog „abiem pusėms svarbus tinkamas tarnybų finansavimas ir motyvuojančios darbo sąlygos“, tačiau ji sakė negalinti dalyti pažadų dėl atlygio.
Vidaus reikalų ministerija (VRM) antradienį pranešė, kad parengtomis pataisomis siūloma 1–2 proc. didinti algas mažiausiai uždirbantiems pareigūnams bei visoms pareigūnų grupėms didinti algų koeficientus.
V. Kondratovičius tikino, kad ieškoma būdų atliepti pareigūnų prašymus, tačiau lėšų tam dar ieškoma.
„Premjerė deklaruoja, kad tikrai ieškos tokių galimybių. Tai žiūrėsim, vis tiek greičiausiai biudžetas grįš ir vėl grįšim su finansų ministru ir tikiuosi gal bus papildomų kažkokių dar injekcijų, kurias galėsime įdėti į tą biudžetą arba padidinti darbo užmokesčio fondą“, – žurnalistams sakė ministras.
V. Kondratovičius pabrėžė, kad jam itin svarbi pareigūnų gerovė, o jų surengta protesto akcija – dar vienas būdas plėtoti dialogą.
„Ta išraiška, kurią statutiniai pareigūnai šiandien rodo aikštėje, aš manyčiau, tai yra normalus demokratinis procesas (...), tai dar viena galimybė kalbėtis, ko iš tikrųjų reikia, ir ieškoti tų sprendimų, kad eitume į priekį ir mes toliau liktume viena iš saugiausių šalių Europos Sąjungoje“, – kalbėjo politikas.
Vėliau nuo scenos V. Kondratovičius kreipėsi į pareigūnus, o savo kalbą pradėjo uždainavęs grupės Rondo kūrinio „Aukštumos“ pirmuosius žodžius: „Jei jūs manim patikėsit, bus gerai, gerai, gerai mums bus.“
„Bet atėjom ne dėl to čia, ne dainuoti. Iš tikrųjų atėjom spręsti kitus klausimus ir tikrai atėjau išklausyti jūsų su pagarba, dėl to, kad manau tas dialogas reikalingas“, – kalbėjo ministras.
Jo kalbą pasitiko ir palydėjo pareigūnų švilpimas ir šūksniai.
Požiūris į pareigūnus – ciniškas
Lietuvos policijos darbuotojų profesinės sąjungos (LPDPS) vicepirmininkas Darijus Malyševas teigė, kad pareigūnai pasigenda ir rimtesnio politikų požiūrio į tarnybą.
„Kai ateina Seimo nariai ir komitetų pirmininkai ir sako, kad susitarimas buvo tik žodinis, bet ne raštu, tai mes norim jų tiesiog paklausti kaip atrodytų, jeigu policijai jūs skambinat pagalbos, sakom – atvažiuosim, neatvažiuojam, skambinat, klausiat, kodėl neatvažiavom, o mes sakom – tai raštu neparašėt“, – kalbėjo Šiauliuose dirbantis pareigūnas.
Tiesiog tas požiūris toks yra truputį tarp ciniško ir vaikiško netgi.
„Tiesiog tas požiūris toks yra truputį tarp ciniško ir vaikiško netgi“, – pridūrė jis.
D. Malyševo taip pat atkreipė dėmesį, kad, jo manymu, apie 20 proc. pareigūnų dirba papildomą darbą, neretai tampa pavežėjais.
BNS rašė, kad 2026 metų biudžeto projekte visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.
Pasak pareigūnų profsąjungų, kitų metų biudžete gali trūkti mažiausiai 150 mln. eurų.
NPPSS duomenimis, Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst. policijos pareigūnų, 1 tūkst. ugniagesių, 200 Vidaus saugumo tarnybos pareigūnų, 200 aplinkosaugininkų.
Naujausi komentarai